نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملات بمقاطعة الأعمال وخسارة متابعين.. بيومي فؤاد في مواجهة الجمهور من المنتصر في النهاية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعرض الفنان بيومي فؤاد خلال الساعات الماضية لحملة شرسة من الهجوم والنقد، بعد تصريحاته النارية في موسم الرياض أثناء عرض مسرحيته "زواج إصطناعي"، ولم يتوقف الأمر عن مجرد كلمات من الجمهور بل وصل الأمر إلى حملات للمطالبة بمقاطعه أعماله وخسارة أكثر من 200 ألف متابع في أقل من ساعتين

بيومي فؤاد يقع فريسة لكلماته:

وجاء هذا الهجوم بعد انتقاده لموقف محمد سلام وانسحابه من موسم الرياض.

بيومي فؤاد

تصريحات بيومي فؤاد:

وفي سياق آخر انتقد بيومي فؤاد موقف محمد سلام وانسحابه وقال: "على فكرة محمد سلام ما مشيش عشان الفيديو والهبل ده.. أنا اللي مشيته من حقك أن تعتذر عن المسرحية، لكن ليس من حقك أن تخطئ في فنك”.

وتابع:" أحنا مش جايين نضحكم.. نحن نقدم الفن المصري، وأنتم تحترمونا ونحترمكم جدًا.. عظيم لو أنا”. اخرج واتصور مع شاب أو امرأة سعودية وهي تعلم أنني مصري. بشرف بلدي.. محمد أنور رجل أنقذ موقفا وقادة.. أنا فنان مصري ولي الشرف.. جئت إلى المملكة العربية السعودية لي الشرف.. نعمل بجد ونقدم الفن، ولو كان الأمر هكذا، فهناك فنانين كثيرين من أيام نجيب الريحاني كان يجب أن ينتحروا.

مسرحية " زواج اصطناعي "

ويذكر أن مسرحية "زواج اصطناعي" تدور أحداثها حول زوجان يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، ويضطران للجوء لخبير في العلاقات العاطفية، ثم يجرى لهما تجربة حديثة بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهم يعيدون التفكير في مشروع زواجهما بالكامل."زواج اصطناعي" بطولة مي عز الدين وبيومي فؤاد ومحمد أنور، إيمان السيد، دنيا سامي، وعدد من الفنانين.

بيومي فؤاد

آخر أعمال بيومي فؤاد:

وجدير بالذكر أن آخر أعمال بيومي فؤاد هوفيلم وش في وش تدور قصة الفيلم في إطار لايت كوميدي، من خلال أسرة مكونة من زوجين يختلفا في ظروفهم ومستواهم الاجتماعي والثقافي، يلتقي كلاهم داخل شقة واحدة لمدة 24 ساعة، ومع مرور الوقت تتصاعد حدة الخلافات والصراعات بينهما

ويعرض الفيلم عدة قصص مختلفة بين كل ثنائى، فهناك قصة تجمع "شريف "محمد ممدوح و"داليا" أمينة خليل، وقصة أخرى تجمع بين "وائل "محمد شاهين و"سلمى "أسماء جلال، وقصة "نانا "أنوشكا و"مهاب" سامي مغاوري، وقصة "عزيز" بيومي فؤاد و"زينب" سلوى محمد علي"،وقصة "كحول "محمود الليثي و"شيماء "دنيا سامي، بالإضافة إلى قصة" سليم "أحمد خالد صالح و"مجدي "خالد كمال.