عمر حسن يوسف يهاجم بيومي فؤاد: "انت عامل بتاع ١٠٠ فيلم هابط"

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان عمر حسن يوسف نجل الفنان حسن يوسف عن استياءه الشديد بعد تصريحات الفنان بيومي فؤاد الأخيرة في موسم الرياض السعودي خلال عرض مسرحية “زواج اصطناعي” حيث انتقد اعتذار محمد سلام عن المشاركة في العرض المسرحي، وقام عمر بمهاجمته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

نجل حسن يوسف يهاجم بيومي فؤاد

وقال عمر حسن يوسف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “فن إيه اللي بتقدمه، ده انت عامل بتاع ١٠٠ فيلم هابط واخرهم ال طلعت عملته على المسرح”.

تصريحات بيومي فؤاد خلال عرض مسرحية زواج اصطناعي

يذكر أنه، انتشر فيديو في الساعات القليلة الماضية الفنان بيومي فؤاد من كلمته بعد عرض مسرحية زواج اصطناعي والتي تم عرضها في موسم الرياض السعودي، والذي وجه خلاله اللوم على محمد سلام، فقال: من حقك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك تغلط في فنك، احنا مش بنيجي عشان نضحك حضراتكم، احنا بنقدم فننا، أنتو بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدا، شيء عظيم أن الفنان يبقى ليه جمهور في كل الدول، شيء عظيم أني أتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية، وهي تعلم أن أنا مصري، أنا بشرف بلدي.

هجوم المخرجة كاملة أبو ذكري الفنان بيومي فؤاد

كما هاجمت كاملة أبو ذكري، تصريحات بيومي فؤاد الأخيرة، قائلة:" الأستاذ الفنان اللي كنت واحدة من محبيه.. لو حضرتك فاكر إنك لما تعمل عمل اتحضر واتكتب واتنفذ في 3 أيام.. وتروح تعرضه وترقص وتغني وتضحك وبعد كده تأخد آلاف الدولارات.. لو ده بتسميه فن فأنا لا يشرفني إني أكون زميلة لك في هذه المهنة، لما تكون بتعرض التفاهات دي.. ده لا يشرف الفن المصري، ولما تعرض التفاهة دي وجارك بيدبحوا أطفاله ونساءه ورجاله وتقولي الفن.. يبقي ماعنديش كلام أقدر أقوله غير إن.. الإحساس والفن نعمة أنتم آخر ناس تتكلموا عنها".