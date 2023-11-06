نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيومي فؤاد من أهم النجوم أصحاب بصمة المشاهير في الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد تصريحاته النارية في عرض مسرحيته "زواج إصطناعي" ضمن فعاليات موسم الرياض وانتقاده لموقف محمد سلام، تعرض النجم بيومي فؤاد للهجوم من قبل الجمهور.

لكن في السياق ذاته هى ليست المره الأولى التي يشارك فيها بيومي فؤاد في موسم الرياض، حيث كانت مشاركته الأولى عام 2021، ووقتها ظهرت صورة له وهو يضع بصمته في بصمة المشاهير والتي شارك فيها عدد من نجوم مصر وهوليوود وبوليوود ضمن فعاليات موسم الرياض منذ بدايته.

أحتفال بيومي فؤاد ببصمته في موسم الرياض:

وقد احتفل بيومي بهذا الأمر وقتها من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك وكتب:" الحمدلله رب العالمين تم توثيق بصمة العبد لله".

بيومي فؤاد

وفي سياق آخر تعرض الفنان بيومي فؤاد خلال الساعات الماضية لحملة شرسة من الهجوم والنقد، بعد تصريحاته النارية في موسم الرياض أثناء عرض مسرحيته "زواج إصطناعي"، ولم يتوقف الأمر عن مجرد كلمات من الجمهور بل وصل الأمر إلى حملات للمطالبة بمقاطعه أعماله وخسارة أكثر من 200 ألف متابع في أقل من ساعتين

غضب الجمهور من بيومي فؤاد:

وقد أدت هذه التصريحات لغضب الجمهور بشكل كبير وملحوظ، وكان من أبرز تصريحاته عن محمد سلام:" هو ممشيش علشان الفيديو وكده أنا اللى مشيته"، " أحنا جايين نقدم فن مش جايين علشان الفلوس".

"أحنا بمقدم فن وبنعمل واجب مش جايين نضحك ونهزر"

" محمد أنور راجل لإنه قدر ينقذ الموقف، ولو كل أزمة هتعدي علينا هنوقف شغل يبقي كل الفنانيين هتنتحر".

مسرحية " زواج اصطناعي "

ويذكر أن مسرحية "زواج اصطناعي" تدور أحداثها حول زوجان يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، ويضطران للجوء لخبير في العلاقات العاطفية، ثم يجرى لهما تجربة حديثة بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهم يعيدون التفكير في مشروع زواجهما بالكامل."زواج اصطناعي" بطولة مي عز الدين وبيومي فؤاد ومحمد أنور، إيمان السيد، دنيا سامي، وعدد من الفنانين.

آخر أعمال بيومي فؤاد:

وجدير بالذكر أن آخر أعمال بيومي فؤاد هوفيلم وش في وش تدور قصة الفيلم في إطار لايت كوميدي، من خلال أسرة مكونة من زوجين يختلفا في ظروفهم ومستواهم الاجتماعي والثقافي، يلتقي كلاهم داخل شقة واحدة لمدة 24 ساعة، ومع مرور الوقت تتصاعد حدة الخلافات والصراعات بينهما

ويعرض الفيلم عدة قصص مختلفة بين كل ثنائى، فهناك قصة تجمع "شريف "محمد ممدوح و"داليا" أمينة خليل، وقصة أخرى تجمع بين "وائل "محمد شاهين و"سلمى "أسماء جلال، وقصة "نانا "أنوشكا و"مهاب" سامي مغاوري، وقصة "عزيز" بيومي فؤاد و"زينب" سلوى محمد علي"،وقصة "كحول "محمود الليثي و"شيماء "دنيا سامي، بالإضافة إلى قصة" سليم "أحمد خالد صالح و"مجدي "خالد كمال.