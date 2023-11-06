نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على غرار كاملة أبو ذكرى.. نجوم وإعلاميين ينتقدون بيومي فؤاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد عدد من الفنانين والفنانات والإعلاميين الفنان بيومي فؤاد عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة فيس بوك وموقع التغريدات تويتر سابقًا (x) حاليًا وموقع الفيديوهات يوتيوب وموقع الفيديوهات والصور إنستجرام وكان أبرز المنتقدين

بيومي فؤاد

المنتقدين لبيومي فؤاد

تلقى الفنان بيومي فؤاد انتقادات حادة على منصات التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاته بعد انتهاء عرض مسرحية "زواج اصطناعي".

فكتبت المخرجة كاملة أبو ذكرى " الأستاذ الفنان إلي كنت واحده من محبيه

لو حضرتك فاكر إنك لما تعمل عمل إتحضر وإتكتب وإتنفذ في تلات أيام

و تروح تعرضه وترقص وتغني وتضحك وبعد كده تأخد ألاف الدولارات

لو ده بتسميه فن فأنا لا يشرفني إني أكون زميله لك في هذه المهنه

و لما تكون بتعرض التفاهات دي ده لا يشرف الفن المصري

و لما تعرض التفاهه دي وجارك بيدبحوا أطفاله ونساءه ورجاله وتقولي الفن

يبقي ماعنديش كلام أقدر أقوله غير إن

الإحساس والفن نعمه إنتم أخر ناس تتكلموا عنها"

و على سياق إنتقاد كاملة أبو ذكرى نُشرت الفنانة لبني ونس منشور على Facebook يحمل إنتقادات قوية له، حيث وجهت له عبارات مسيئة تجاه شخصيته وسلوكه.

كما نشرت بعد دقائق تعليقًا منتقدًا يُظهر عدم رضاه عن تصريحات بيومي فؤاد واعتبرها تصريحاتًا لا تليق بالموقف الفني، مشيرًا إلى أنه يُظهر بموقفه كـ "مهرج" بدلًا من فنان.

جاء الإنتقاد للفنانة وفاء مكي عبر منشور عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلة " انت عارف انت زعلت كام مليون يا معلم بالكلمتين الخايبين دول

والفراعنه زعلهم وحش قوى

دى ناس بطلت تاكل وتشرب حاجات بتجبها بقالها سنين فى ثانيه

رهانك خسران ومكسبك دلوقتى خساره كبيره فى الجاى"

و سبقها منشور كتبت " برغم إن المثل مصرى...

انا واخويا على ابن عمى..وانا وابن عمى على الغريب

إلا للاسف احنا تحديدا مع الغريب على اخويا وابن عمى

المواقف كاشفه والمكسب مؤقت "

جاء إنتقاد المؤلف عبد الرحيم كمال عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك عن طريق نشر منشور قائلًا "

خسارة والله

هو لو في اخر العرض عيط للجمهور وقالهم يا جماعة احنا بنحب الفلوس وجينا عشان الفلوس ومستعدين نقعد ١٥ يوم تاني لو زودوا الفلوس

كان الجمهور هناك صقف وضحك وصدق

والجمهور هنا ضحك وصدق

لكن إنك تقفل العرض الكوميدي بمشهد تراجيدي ده يبقى خيانة لنوع الدراما اللي انت بتقدمها وده مش صح مهنيا"

و جاء إنتقاد الإعلامية مفيدة شيحة حيث نشرت فيديو " وطلبت الإعلامية مفيدة شيحة، النجم بيومي فؤاد، الرد وتوضيح موقفه من أمته الأخيرة بعد الهجوم علي زميله الفنان محمد سلام، مشيرة إلى أن الفنان بيومي فؤاد ارتكب خطاء كبيرا وعليه توضيح الأمور.

وأضافت مفيدة شيحة، في بث مباشر عبر صفحتا الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انني لست في خصومه أو اي مشكلة مع بيومي فؤاد، لكني من محبي هذا النجم ولدي بعض الزعل من موقفه الاخير اتجاه زميله.

وأوضحت مفيدة شيحة، أنه كان يجب علي بيومي فؤاد نقد زميله من خلال بص مباشر علي السوشال ميديا أو على خشبة مسرح مصري وبيس خارج مصر، لآن هذا الأمر يقلل من الفنانين المصريين"