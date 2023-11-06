عمر حسن يوسف يهاجم بيومي فؤاد: 'فن اي اللي بتقدمه!!؟'

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أحمد جودة - القاهرة - انتقد الفنان عمر حسن يوسف، الفنان بيومي فؤاد، بعد انتشار فيديو له يهاجم فيه زميله الفنان محمد سلام، ذلك جاء بعد قرار محمد سلام بانسحابه وعدم مشاركته في مسرحية "زواج اصطناعي" التي تُعرض في موسم الرياض تضامنًا مع أحداث غزة، ولم يكن عمر الفنان الوحيد الذي هاجم بيومي، إلا أن بيومي تعرض لانتقادات لاذعة من قبل نجوم الوسط الفني.

فقد عبر عمر حسن يوسف عن استيائه الشديد بسبب ما قاله الفنان بيومي فؤاد عن زميله الفنان محمد سلام، حيث نشر منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلقًا: ": فن إيه اللي بتقدمه، ده انت عامل بتاع ١٠٠ فيلم هابط وآخرهم ال طلعت عملته على المسرح".

وكان قد انتقد بيومي فؤاد لموقف محمد سلام وانسحابه من موسم الرياض 2023 قبل ساعات من افتتاحه، وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، تصريحات منسوبة لـ فؤاد يتحدث فيها عن الفنان محمد سلام، جاء فيها: "على فكرة محمد سلام ما مشيش عشان الفيديو والهبل ده.. أنا اللي مشيته"، وأثارت تلك التصريحات جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أن الفيديو المتداول خلال العرض المسرحي، لم يؤكد هذه التصريحات وظهر خلاله يحمل ميكروفونًا خلال العرض المسرحي وأثناء تقديمه لزملائه وتحية الجمهور.

ثم أكمل بيومي فؤاد حديثه للجمهور، قائلًا: “مش جايين نضحككم.. نحن نقدم الفن المصري، وأنتم تحترمونا ونحترمكم جدًا.. عظيم لو أنا”. اخرج واتصور مع شاب أو امرأة سعودية وهي تعلم أنني مصري. بشرف بلدي.. محمد أنور رجل أنقذ موقفا وقاده.. أنا فنان مصري ولي الشرف.. جئت إلى المملكة العربية السعودية لي الشرف.. نعمل بجد ونقدم الفن، ولو كان الأمر هكذا، فهناك فنانين كثيرين من أيام نجيب الريحاني إلى محمد أنور كان يجب أن ينتحروا".

وأردف بيومي حديثه، قائلًا: "أولًا لمحمد سلام الذي اعتذر عن المسرحية: “من حقك أن تعتذر عن المسرحية، لكن ليس من حقك أن تخطئ في فنك”.

أحداث مسرحية "زواج اصطناعي"

تدور أحداث مسرحية زواج اصطناعي، حول شخصية شروق وفاروق اللذان يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، مما يدفعهما للجوء لخبير علاقات عاطفية، يجري لهما تجربة حديثة، بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهما يعيدان التفكير في مشروع زواجهما بالكامل.