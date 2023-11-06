تضامنًا مع فلسطين.. كاظم الساهر يقدم أغنية لغزة باللغة الإنجليزية

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أحمد جودة - القاهرة - تضامنًأ مع الشعب الفلسطيني لما يمرون به من فترة صعبة في الوقت الراهن، يستمر نجوم الفن في تقديم رسالتهم في مساندة الشعب الفلسطيني، فقد حرص الفنان كاظم الساهر في دعم القضية الفلسطينية وتوصيل صوتهم في كل أنحاء العالم.

أعلن المطرب كاظم الساهر عن تقديمه أغنية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني باللغة الإنجليزية حتى تصل إلى العالم بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية تدعو لوقف الحرب في غزة.

فنشر الفنان كاظم الساهر عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، معلقًا: "في إطار سعينا المتواصل لدعم أهلنا بكل ما أوتينا من الأدوات والإمكانات والصداقات في الشرق والغرب، أقوم بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإنتاج أغنية Hold Your Fire بهدف تسليط الضوء بشأن الكارثة الإنسانية، والدعوة إلى إنهاء الحرب المدمرة، ولقد اخترنا أن تكون باللغة الإنجليزية لإيصال رسالة إلى العالم تدعو لوقف العنف الذي يمارس على المدنيين الأبرياء".

وأضاف كاظم: "وسيتم التبرع بالجزء الأكبر من عائدات البث لدعم الجهود الإنسانية للأمم المتحدة من خلال الوكالات التالية: الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى)، اليونيسف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة)، برنامج الأغذية العالمي".

أغنية "Hold Your Fire" من تلحين كاظم الساهر، وكلمات توم لو (مستوحاة من فكرة كاظم الساهر)، توزيع ميشال فاضل بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإدارة بريندا فونجوفا.

تضامنًا مع أهالي غزة.. تأجيل حفل كاظم الساهر

وعلى صعيد آخر، كان قد أعلن الفنان كاظم الساهر عن إلغاء جميع حفلاته تضامنًا مع أهل فلسطين، حيث نشر صورة عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" والصورة مكتوب عليها: "لا إحتفال وأهلنا تحت القصف، نعتذر عن عدم إقامة الحفلات في موعدها تضامنًا مع أبناء فلسطين".

وعلق الفنان كاظم الساهر على هذه الصورة قائلًا: "بسبب الظروف المأساوية في غزة نضطر آسفين تأجيل حفلي قطر وعمان إلى أجل غير مسمى، وسيتم إعادة ثمن البطاقات المباعة في أقرب وقت ممكن ولا يسعنا في هذه الظروف إلى التضرع لله تعالى أن يخفف معاناة أحبتنا في فلسطين، ويمدّهم بالصبر والصمود".

وأردف كاظم قائلًا: "لمن اشترى البطاقات عبر الإنترنت، سيتم إعادة المبلغ الكامل تلقائيًا إلى نفس الحساب البنكي الذي تم الشراء منه، وأما الذين اشتروا بطاقاتهم نقدًا فسيتم الاتصال بهم خلال الأيام القليلة المقبلة وإعادة المبلغ نقدًا في نقاط البيع لدينا".

"جفت الدموع ولم تجف دماء الأبرياء".. كاظم الساهر يتضامن مع أهالي غزة

هاجم الفنان كاظم الساهر جيش الاحتلال الصهيوني وعبر عن غضبه وحزنه الشديد بعد ضرب مستشفى المعمدانى بفلسطين من جانب الاحتلال الإسرائيلي، ونشر كاظم صورة لمستشفي المعمداني بعد القصف عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" مكتوب عليها:" جفت الدموع ولم تجف دماء الأبرياء في غزة".



وعلق كاظم الساهر معبرًا عن استيائه عما يحدث في غزة، قائلًا: " يارب، بأهلنا في غزة واشملهم جميعًا بواسع رحمتك إنك أنت الرحمن الرحيم".