إنجاز جديد المصري هاني فرحات أول عربي يقود أوركسترا العازفين بباريس

القاهرة - محمد ابراهيم -

فكرة عالمية غير تقليدية لإحلال السلام وإنهاء الحروب من خلال الموسيقي يقدمها المايسترو الكبير هاني فرحات من قلب العاصمة الفرنسية من ( Hungar. y ) هانغار واي المكان الثقافي الضخم الذي أقيم به أول اكسبو بباريس.

حفل هاني فرحات



يقام الحفل الاثنين القادم ويتقدمه هاني فرحات من خلال قيادته لأضخم أوركسترا موسيقي من مختلف قارات العالم وهي المرة الأولي التي يتولي فيها مايسترو عربي هذه المهمة بحضور رؤساء وزراء أوروبا

وعمل فرحات في الإعداد للحفل بشكل دقيق وتفرغ له بشكل كامل واختفي عن الأنظار لكي يعد كل المقطوعات التي ستقدم خلاله ووضع بصمته عليه.

هاني فرحات

هاني فرحات

هاني فرحات



وسيعزف فرحات، مزيج من التراكات الشهيرة لأشهر المطربين العالمين الذين قدموا موسيقي للسلام مثل مايكل جاكسون وبيونسيه وغيرهما مع إضافات لمسات شرقية ليخرج بالصورة العالمية ويكون فرحات أول موسيقي عربي يصنع هذا المحتوي ويقدمه للعالم.



المشروع يحمل اسم (رسالة سلام من السعودية للعالم) بتكليف من الهيئة الملكية التي تشرف علي إكسبو 2030

والذي قرر القائمين عليها اختيار هاني فرحات لأنه مصدر ثقة بنجاحاته المتكررة في كافة المشروعات وايضا لأنه قاد اوركسترا باريس السيمفوني امام زعماء العالم وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل شهور في الإعلان عن تنظيم السعودية لإكسبو 2030



الحفل يشهد تغطية إعلامية كبيرة في صحف ومجلات وقنوات عالمية لتصل الرسالة بشكل قوي وهادف"