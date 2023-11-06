الفنان الحقيقي بيحترم مهنته.. إنجي علاء تنتقد بيومي فؤاد

القاهرة - محمد ابراهيم - انتقدت المؤلفة إنجي علاء الفنان بيومي فؤاد وذلك بسبب مقطع الفيديو الذي نشره يهاجم فيه محمد سلام، بسبب اعتذار الأخير عن المشاركة في مسرحية “زواج اصطناعي" بموسم الرياض.

منشور إنجي علاء

وعلقت إنجي علاء على ذلك بمنشور كتبته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتبت معلقة: “انت كفنان مبدع ربنا انعم عليك بنعمة قدرها عظيم.. لو محترمتهاش محدش هيحترمك وهتبقى رخصت فنك ونفسك”.

وأضافت: “ومن سمو الفن إنه مرآة لمشاعر المجتمع.. الفنان الحقيقي بيكون مهموم بهموم الناس.. حاسس بيهم.. بيعبر عنهم وعن الوجع اللي جواهم.. وحتى وهو بيرفه عنهم بيقدر يوصل رسالة تفيدهم وتأثر فيهم وهو بيرقق مشاعرهم”.

واختتمت: “الفنان الحقيقي بيحترم مهنته وبيحترم الموهبة اللي ربنا ادهاله وبيحترم نفسه وعارف قيمة فنه.. انا بريئة من العبث اللي بيحصل ده.. الفن أرقى من كده بكتير”.

فيديو بيومي فؤاد

وكان بيومي فؤاد قد نشر مقطع فيديو عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قال فيه: "من حقك أنك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك أنك تغلط في فنك.. إحنا ما بنجيش عشان نضحك حضراتكم.. إحنا بنقدم فننا المصري، وإنتم بتحترمونا وإحنا بنحترمكم جدًا".

وأضاف: "شيء عظيم إن أنا أخرج وإتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية، وهي تعلم أن أنا مصري فأنا بشرف بلدي.. محمد أنور راجل وأنقذ موقف وكان قدها.. وأنا فنان مصري وليا الشرف.. جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف".

واختتم: "إحنا بنتعب وبنقدم فن ولو الموضوع كدة ف في فنانين كتير من أيام نجيب الريحاني المفروض ينتحروا".

اعتذار محمد سلام عن مسرحية زواج اصطناعي

يذكر أن محمد سلام كان اعتذر عن تقديمه المسرحية من خلال مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام، قائلًا: "بكرة المفروض أسافر الرياض عشان أعرض مسرحية "زواج اصطناعى فى موسم الرياض، المفروض أنها مسرحية كوميدية فيها أغاني، استعراضات، والمفروض نعرض يوم 30 أكتوبر".

وتابع: "المفروض نعرض وسط الأحداث اللى بتحصل فى غزة، أنا مش متخيل إنى أروح أعمل مسرحية وإخواتنا فى فلسطين بيتقتلوا، أنا مش هقدر أسافر، كان عندى أمل الفترة اللى فاتت أن العرض يتلغي أو يتأجل".

وأضاف: "أنا حاسس لو عملت كده هكون زي اللي بيقتلهم وهكون خذلتهم، أنا بعتذر جدًا عن المشاركة في موسم الرياض".