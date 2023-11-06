انت الان تتابع خبر ابنة ماجدة زكي وكمال ابو رية الشابة تسحر الجميع بجمالها في أول ظهور والجمهور: أجمل من أمها بمليون مرة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شارك الفنان كمال أبو ريه كبار النجوم في اعمال فنية سينمائية ودرامية مميزة ومنها مسلسلات "سوق العصر"، “الفرار من الحب“، “قاسم أمين”، “ملفات سرية”، “طائر الحب”، “امرأة في شق الثعبان”،“ملكة في المنفى” وغيرها، تزوج من الفنانة ماجدة زكى وانجبا فنان يستكمل مسيرتهم الفنية.

تزوج الفنان كمال أبو رية من الفنانة ماجدة زكي ولديه منها ثلاثة أبناء هم أحمد وكمال وحبيبة.

كمال أبو رية كشف، في تصريحات سابقة، سبب انفصاله عن زوجته، حيث قال: “كانت تساعدني كثيرا وانفصالنا أثر فيّ كثيرا بسبب حبي لـ اولادي و لا يوجد أحد معصوم من الخطأ”.وأضافت: “أنا اخطأت ولكن هي تغيرت كثيرا وشعرت بـأنها ليست هذه الزوجة التي اخترتها في البداية.. أنا اتجوزتها لأسباب معينة وأحببتها لحاجات معينة، لكنني فوجئت إن مش ده اللىي أنا اختارته”.

ونشر كمال أبو رية على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، صور لأولاده في مرحلة الطفولة والشباب.

يذكر أن الفنانة المصرية ماجدة زكي هي شقيقة نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، وقد شاركت في عدد كبير من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية.

ومن أعمالها ادرامية: “قوت القلوب، اللهم إني صائم، كيد الحموات، حقي برقبتي، كريمة كريمة، كلامك أوامر، عباس الأبيض في اليوم الأسود، والعطار والسبع بنات، عائلة الحج متولي، يا رجال العالم اتحدوا، الرجل الآخر، من الذي لا يحب فاطمة، ليالي الحلمية”.

كما شاركت في عدد من الأعمال السينمائية، منها: “الإرهابي، مبروك وبلبل، الإرهاب والكباب، ومن أعمالها المسرحية: “حزمني يا، عفروتو، ألابندا”.