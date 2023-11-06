نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تضامنًا مع أهالي غزة.. الراقصة دينا تدعو لمبادرة "أعطونا الطفولة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى نجوم الفن لـ تقديم رسالتهم في مساندة الشعب الفلسطيني، بعد الانتهاكات والدمار الشامل الذي حل على أهالي قطاع غزة بسبب الهجوم والمجزرة التي شنتها قوات الاحتلال الصهيوني عليهم، فحرصت الفنانة الراقصة دينا على التضامن مع القضية الفلسطينية.

فقد ناشدت الفنانة دينا جمهورها لدعم أطفال غزة وذلك من خلال منشور قامت بنشره عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأعلنت عن موعد ومكان المبادرة المقرر إقامتها في يوم 11 من شهر نوفمبر الجاري.

ونشرت دينا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" منشور، معلقة: "اعطونا الطفولة" مبادرة إنسانية من القلب لدعم أطفالنا في غزة، انضموا الينا لنجمع اغراض لمساعدة أطفالنا في غزة ميعاد التجمع: السبت ٢٠٢٣/١١/١١ الساعة ١٢-٤ مكان التجمع: مجلس القبائل والعائلات المصرية بالتجمع الخامس".

بلغات العالم.. نجوم الوطن العربي ينشادون المجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية بغزة

ولم تكن دينا أول النجوم الذين حرصوا على دعم القضية الفلسطينية فقد قاموا النجوم بنشر فيديو ناشدوا خلاله المجتمع الدولي بوقف الإبادة الجماعية وتحدثوا فيه بلغات مختلفة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني معربين عن استيائهم الشديد بالأحداث الجارية على الأراضي الفلسطينية، وضم الفيديو مجموعة كبيرة من المشاهير والمصورين والمؤثرين ونجوم الإعلام من مختلف البلدان بإطلاق مناشدة لوقف الإبادة الجماعية في غزة منهم يسرا، درة، عمرو يوسف، جومانا مراد، فيدرا، كريم فهمي، أكرم حسني، أمينة خليل، أحمد فهمي، عمرو محمود يس، هشام ماجد، عائشة بن أحمد، وعدد كبير غيرهم.

القوى الناعمة في مصر تساند القضية الفلسطينية

وكان قد تقدم وفد من نقابة المهن التمثيلية للتطوع في جمعية الهلال الأحمر المصري وقاموا بشاركتهم في رفع المساعدات والمعونات الإنسانية داخل الشاحنات التي سوف تقوم بتوصيلها لأهالي غزة، وكان أبرزهم الفنان أشرف زكي، روجينا، إيهاب فهمي، إلهام شاهين، دنيا عبد العزيز، بسمة، علا غانم، رحاب الجمل، وغيرهم من نجوم الوسط الفني.