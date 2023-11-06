نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر والد إنجلينا جولي ينتقدها بسبب دعمها فلسطين.. ويؤكد: "ابنتي لا تفهم الحقيقة الإلهية!" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد جون فويت ابنته الممثلة العالمية أنجيلينا جولي، لدعمها لفلسطين بعد مجزرة جيش الاحتلال في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأعرب خلال فيديو له عبر انستجرام وتويتر، عن خيبة أمله واعتبر أنها لم تفهم الجانب الإلهي والتاريخي للأرض المقدسة.

وأعلن فويت بصراحة دعمه إسرائيل معتبرًا الفلسطينيين مسؤولين عن تصاعد وتيرة العنف هناك بعد هجوم السابع من أكتوبر الماضي

في المقابل، أنجيلينا جولي دانت ضربات حماس على غزة وأعربت عن تعاطفها مع الضحايا الأبرياء.

يذكر أن جون فويت، عكس ابنته، قد عبر عن دعمه للحتلال الصهيوني وإدانته للشعب الفلسطيني أكثر من مرة، إذ قال عام 2018 أن الفلسطينيين لم يتم "إهمالهم" على مر السنين، وأنهم "حصلوا على دفعات ضخمة من المال، لم يتقاسموها مع الشعب. لقد صنعوا الأسلحة بدلا من ذلك، بسبب غضبهم".



كانت أنجيلينا جولي قد تحدثت على أحداث غزة مرتين، في المرة الأولى أدانت ضربات حماس على غزة مشيرة إلى أن هذا لا يبرر هجوم إسرائيل على سكان غزة الأبرياء.