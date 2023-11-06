انت الان تتابع خبر علاقة شيرين عبد الوهاب بـ"الشاويش عطية" ستصدمك.. مفاجأة ! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أكثر دور اشتهر به الفنان رياض القصبجي هو "الشاويش عطية" مع الفنان الكوميدي الراحل إسماعيل ياسين لم ينل حظه الكبير من الشهرة والأضواء، وتوفي غارقا في الديون بعدما أصيب بعدة أمراض أعجزته عن العمل حتى إن زملاءه الفنانين جمعوا له مصاريف الدفن والجنازة.

"الشاويش عطية" لقب منحه الجمهور للفنان رياض القصبجي، وذلك بسبب ظهوره بتلك الشخصية كثيرًا في أعماله، واشتهر بأدواره أمام الفنان إسماعيل ياسين الذي يعتبر الشاويش عطية تميمة الحظ بالنسبة له.

وقد أعادت حسابات فنية على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر صورة قديمة للفنّان الراحل رياض القصبجي والشهير عربياً بالشخصية الدرامية "الشاويش عطية" مع زوجته التي شبهها المعلقون بالنجمة المصرية شيرين عبد الوهاب. وهذا الشبه الكبير بين زوجة القصبجي وشيرين أثار تساؤل المتابعين عن وجود قرابة تجمع بينهما، كما ذكرت بعض التعليقات أن شيرين هي حفيدة "الشاويش"، فين حين نفت تعليقات أخرى ذلك، علماً أن المطربة المصرية لم تصرح يوماً بوجود مثل هذه القرابة.

وأكدت معظم التعليقات على أن الشبه مجرّد مصادفة بحتة، الجدير بالذكر ان الفنانة شيرين عبد الوهاب تعيش حاليا أزمة بسبب زواجها السابق من حسام حبيب، وذلك بعد أن خرجت عن صمتها وكشفت خفايا صادمة عن علاقتها بحبيب.