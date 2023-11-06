تعرف على ملخص الحلقة السابعة عشر من "صوت وصورة"

القاهرة - محمد ابراهيم -

في حلقة رقم ١٧ من مسلسل "صوت وصورة"شهدنا تصاعدًا في التوتر بين نجلاء بدر وحنان مطاوع

وظهرت نجلاء بدر وهي تتفق مع ابنيها على تشويه سمعة حنان مطاوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد حدث هذا بعد تسريب فيديوهات لمراد مكرم مع نساء كان يمتلك معهن علاقات. اتهمت نجلاء بدر حنان مطاوع ومحاميها بتسريب هذه الفيديوهات بهدف تحسين موقفها في القضية.

تعاون صدقي صخر، محامي حنان مطاوع، مع نجلاء بدر في محاولة لمعرفة هوية الشخص الذي قام بتسريب هذه الفيديوهات، ولكن نجلاء بدر رفضت التعاون وأخرجته من منزلها.

صوت وصوره

يُذكر أن مسلسل "صوت وصورة" يتألف من ٣٠ حلقة ويجمع نخبة من نجوم الفن في مصر، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب "توبة" وتم عرضه على قناة DMC ومنصة Watch It.

حقق مسلسل "صوت وصورة" الذي يُعرض حاليًا على قناة "dmc" ومنصة "Watch it"، نجاحًا كبيرًا منذ عرض حلقاته الأولى، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير، وتصدر محركات البحث، وهو ما أثار التساؤلات حول أسباب نجاحه بالرغم من عرضه في توقيت القضية الفلسطينية، وفي السطور التالية يرصد "دوت الخليج الفني" أبرز الأسباب التي ساهمت في نجاحه.

أسباب النجاح

وكانت أحد أسباب نجاح مسلسل “صوت وصورة”، هو تناوله قضاية هامة وجريئة مثل الابتزاز، والتحرش خطورة الذكاء الاصطناعي في حياتنا، ونظرة المجتمع للضحية.

والسبب الآخر يعود إلى اعتماد العمل على الصورة المتكاملة والجذابة التي أظهرها المخرج محمود عبد التواب، والتي ساهمت في إظهار السيناريو القوي وأحداثه بسلاسة وبزوايا جديدة، بجانب تمكنه من توظيف الشخصيات وفقًا للسيناريو المُحكم الذي قدمه المؤلف محمد سليمان عبد المالك، والذي اعتمد على إظهار قوته من خلال جمل قصيرة وواضحة تحمل في طياتها المعنى المراد إيصاله بدقة.