فيفي عبده عبر "إنستجرام": "يارب رحمتك بفلسطين وأهلها"

القاهرة - محمد ابراهيم - عبرت الفنانة فيفي عبده عن حزنها الشديد، بسبب الأحداث الجارية في قطاع غزة ونشرت يظهر تدمير منزل بواسطة القصف، من قبل جيش الإحتلال الإسرائيلي وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

تعليق فيفي عبده على الفيديو

وعلقت فيفي عبده على الفيديو قائلة: “لا حول ولا قوة الا بالله، يا رب رحمتك لفلسطين وأهلها”.

فيفي عبده تتضامن مع فلسطين

ونشرت فيفي عبده، سابقا فيديو تعلق فيه على القصف المستمر من قبل الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة والذي اسفر عن موت الآلاف من الأطفال الفلسطينيين، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



وكانت قد شاركت الفنانة فيفي عبده فيديو، ظهرت خلاله طفلة تبحث عن قطرة ماء في غزة، عبر حسابها على تطبيق إنستجرام.

وعلقت فيفي عبده على الفيديو قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل ربنا ينشف دم كل ظالم على قد ما نشفتوا ريق الأطفال الأبرياء في غزة".

وتابعت قائلة: "يا عالم أنقذوا أطفال غزة من الإبادة دي يا رب ألطف بيهم وانصرهم وارحمهم أنت قادر على كل شئ".

آخر أعمال فيفي عبده

وكانت آخر أعمال الفنانة فيفي عبده مسلسل “ شغل في العالي” والتي عُرض في عام 2022.

أبطال مسلسل شغل في العالي لـ فيفي عبده

وشارك في بطولة مسلسل شغل في العالي العديد من الفنانين مع فيفي عبده وشيرين رضا،وهم: فريد النقراشي، ساندي مراد، تامرحبيب،رشا بن معاوية، مروان يونس، توني ماهر، محمد مرزبان، كريم سرور، بسمة داود، بيومي فؤاد، صبري عبد المنعم، أحمد جمال سعيد،نضال الشافعي، فراس سعيد، سليمان عيد، والمسلسل من تأليف حسين مصطفى محرم وتحت قيادة المخرج مرقس عادل.