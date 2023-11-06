بـ سورة الفيل.. شريهان تستمر في دعم فلسطين بالقرآن والدعاء

القاهرة - محمد ابراهيم - تستمر الفنانة شريهان في تقديم الدعم لأهالي غزة من خلال الدعوات لهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بسبب مايواجهونه من دمار بسبب الإحتلال الإسرائيلي.

منشور الفنانة شريهان

هو ‎الله واليقين في الله.

(فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ).

{فَسَیَكۡفِیكَهُمُ ٱللَّهُۚ وَهُوَ ٱلسَّمِیعُ ٱلۡعَلِیمُ}.

عبرت الفنانة شريهان عن استيائها عن مايحدث في غزة خاصة ليلة أمس بعد الهجوم البري من قبل الإحتلال الإسرائيلي وقطع وسائل الاتصال والإنترنت في غزة لعدم تواصلهم مع أحد، وذلك بتغريدة قامت بتدينها عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات اكس "تويتر سابقًا".





استياء شريهان من أحداث فلسطين



وكتبت شريهان معلقة: إبادة جماعية ومحرقة صهيونية تتم أمام سمع وبصر العالم أجمع للشعب الفلسطيني الأعزل والمحاصر من كيان صهيوني إرهابي مجنون وجيش وحشي نازي محتل.. شلال دم في غزه، يا لها من نكبة بشرية وموت للإنسانية!!.. يا لها من مهزلة إقليمية ودولية!!..

وأضافت: سلامًا لدموع الأمهات وبُكاء الاطفال وقتل الأبرياء وصبرًا جميلًا يا فلسطين، ويا أهلنا في غزة، مع العسر يأتى من الله اليسر، وكيان الإحتلال الصهيوني الإرهابي النازي إلى زوال، ووعد الله حق، ونصره آتٍ قريبًا النُّصرة والغَلبة لكم إن شاء الله..

وتابعت: يا شعب فلسطين ويا أهلنا في غزة أنتم الحق والكيان الصهيوني الباطل، أنتم المظلوم وهم الظالمون، أنتم المجني عليهم وهم القتلة، أنتم أصحاب الأرض والقضية وهم العدو الصهيوني المحتل، أنتم الحقيقة وهم الكذب.. صبرًا جميلًا

واختتمت: بسم الله الرحمن الرحيم {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ۝ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ ۝ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ}. صدق الله العظيم.

شريهان تطالب باغاثة الشعب الفلسطيني



وطالبت شريهان باغاثة أهالي غزة من العدوان الإسرائيلي لما يرتكبه من جرائم ومجازر في غزة وقيامة بابادة جماعية لشعب فلسطين.

وكتبت شريهان عبر حسابها الشخصي على موقع اكس، قائلة: رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ".. "اغيثوهم" أغاثكم الله.. هذا كابوس.. ما هذا الواقع الدامي الهمجي المجنون!.. ما هذا الاحتلال والحصار والاستيطان!.. من هذا الكيان الصهيوني الإرهابي الوحشي المريض؟!!..



وتابعت: يا مغيث أغثهم اللهم أغثهم.. نرجوكم اغيثوهم.. ما يحدث في غزة ليس إبادة جماعية للشعب المدني الفلسطيني في غزة بدم بارد فحسب، بل هي إبادة لنا جميعًا، إبادة للإنسانية والحياة، وبمنتهي الوحشية النازية والديكتاتورية الشيطانية.. جميعنا جميعكم أمام دمار وجنون صهيوني..



واختتمت: نرجوكم أغيثوا الشعب الفلسطيني.. هذا جنون!! .. اوقفوا هذا الدمار، اوقفوا النار، أوقفوا هذا الجنون الصهيوني الوحشي.. أغيثوهم أغاثكم الله.