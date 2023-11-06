سلمى الصباحي تدعم محمد سلام بهذة الطريقة

القاهرة - محمد ابراهيم - دعمت الإعلامية سلمى الصباحي الفنان محمد سلام بعد أزمته في موسم الرياض من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

وكتبت سلمى صباحي: "ياخي فخورة بيك وبصدقك وإحساسك وقلبك وبإيمانك بمبادئك ربنا يزيدك حب واحترام".

تصريحات وفاء عامر عن سلام وبيومي فؤاد

بعد تعرضه لانتقادات لاذعة بسبب تصريحاته عن محمد سلام..كشفت النجمة وفاء عامر عن رأيها في الانتقادات التي تعرض له النجم بيومي فؤاد خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة عن محمد سلام، الذي اعتذر عن المشاركة في مسرحية "زواج اصطناعي"، والتي تم عرضها ضمن موسم الرياض.



وتحدثت وفاء عامر عن رأيها في تصرف محمد سلام وبيومي فؤاد، من خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2" حيث قالت: "بيومي فؤاد كان بيتكلم من منطلق تاني.. أنا مش هدافع عن الإتنين أنا هتكلم بشكل حيادي كل شخص وليه وجهة نظر، هل مصانع الأسحلة اللي بيقتلوا بيها فلسطين بمنتهي القسوة وقفت!؟.. هل الأرض بطلت تطرح!؟، ده اللي كان عاوزه يقوله بيومي فؤاد ومحمد سلام".

وأوضحت وفاء عامر ان سبب الفتنة التي حدثت بين محمد سلام وبيومي، هي السوشيال ميديا، مؤكدة على أنها لم تلوم على الفنانين الذين ذهبوا لفعاليات موسم الرياض في وقتنا الحالي، لأنه يجب أن تستمر عملية الإنتاج في ظل الأوضاع الراهنة.

وأختتمت وفاء عامر، حديثها عن محمد سلام قائلة: "في ناس كانت وجهة نظرها أن الفلوس اللي كان هياخدها محمد سلام من المسرحية يتبرع بيها للهلال الأحمر وكان راح السعوية يعرف الناس القضية علشان تدعم أكتر.. أنا واحده كان ممكن أطلع على المسرح إعمل إسقاط على ما يدور وكنت أخد تعاطف الناس في أيدي علشان أقولهم الناس اللي هناك في فلسطين لا تستحق ذلك العنف".