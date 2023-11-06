انت الان تتابع خبر لن تصدقوا من هو هذا الشاب الوسيم.. أصبح من المع نجوم الفن وتزوج من فنانة شهيرة؟ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تداولت حسابات إخبارية مهتمة باخبار الفن والمشاهير صورة للموسيقار الكبير أثناء فترة شبابه، وأثارت حالة كبيرة من الجدل بسبب جمال ملامحه.

انه الموسيقار الشهير عمر خيرت ملحن ومؤلف موسيقي وعازف بيانو ومايسترو شهير، نشأ بأسرة مثقفة محبة للفنون والثقافة، لحّن عدد كبير من الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والفوازير، كما غنى من ألحانه مطربين كبار مثل محمد منير وعلي الحجار، حاز على عدد من الجوائز والأوسمة. تعرف على السيرة الذاتية الإنجازات والحكم والأقوال وكل المعلومات التي تحتاجها عن عمر خيرت.ولد عمر علي محمود خيرت في 11 نوفمبر 1948 في القاهرة في مصرة فترة الحكم الملك فاروق، نشأ وترعرع في أسرة مثقفة مهتمة بالفنون والأدب، فعمه المهندس المعماري والموسيقار أبوبكر خيرت، مؤسس الكونسرفتوار المصري وهو معهد يعنى بتدريس الموسيقى.

عشق عمر الموسيقى منذ صغره وخاصة البيانو، حيث تلقى تعليمه على البيانو على يد البرفسور الإيطالي كارو في عام 1959، خلال دراسته في معهد الكونسرفتوار، ومن ثم أكمل دراسته الموسيقية متخصصاً بالتأليف في كلية ترينتي في لندن.

الجدير بالذكر ان خيرت تزوج خمس سيدات من بينهم الفنانة جالا فهمي، وله ولدين هما عمر وشيرين، ولديه حفيد يدعى أدم، وحالياً أعزب ومتفرغ لعمله.