نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة مشاركة فنان عالمي في الجزء الثالث "ولاد رزق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف صلاح الجهيني، مؤلف فيلم "ولاد رزق"، عن وجود مشاركة فنان عالمي في الجزء الثالث من الفيلم الذي يتم تصويره في الرياض حاليًا.

وأوضح الجهيني في تصريحات صحفية أن هذه المشاركة ستكون إضافة إيجابية لأحداث الفيلم، لكنه لم يكشف حتى الآن عن اسم الفنان العالمي الذي سيشارك في العمل.

وفي سياق آخر كشف المخرج طارق العريان في تصريحات صحفية عن تفاصيل تحضيرات فيلم “ولاد رزق3”، قائلًا: "أشكر المستشار تركي آل الشيخ على دعمه الكبير، وهو حابب فيلم أولاد رزق جدًا، وهيحصل دعم كبير جدًا هنصور في موسم الرياض هناك جزء من الأكشن، وهيكون فيه متخصصين لأفكار الأكشن والقفزات".

وتابع طارق العريان: "كل الإمكانيات اللي محتاجنها وعايزنها هتتوفر، والتصوير هيكون في بعض مناطق بوليفارد، فالحمد لله تجربة فيلم أولاد رزق 3 هتتقدم بـ تقنيات عالمية".

ولاد رزق

فيلم ولاد رزق 3”، يضم عددًا كبيرًا من النجوم أبرزهم أحمد عز، أحمد داوود، أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، ريم مصطفى، إياد نصار، ماجد الكدواني، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من إخراج طارق العريان.

وفي سياق آخر يقوم حاليًا أحمد عز بتصوير فيلمه "فرقة الموت" والذي من المقرر طرحه العام المقبل، اتفق فريق عمل فيلم "فرقة الموت" على الموعد الرسمي لطرحه في دور العرض السينمائية، على أن يعرض في موسم عيد الأضحى 2024.

وأعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية أنّ بلاده تتوقّع أن تجتذب النسخة الرابعة من موسم الرياض 2023 ما بين 10 إلى 12 مليون زائر.