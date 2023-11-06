نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انتقاده محمد سلام.. ريهام سعيد لـ بيومي فؤاد: "مينفعش تغلط في اللي عمل الصح" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعترضت الإعلامية ريهام سعيد، على تصريحات بيومي فؤاد بعدما انتقد الفنان محمد سلاب في نهاية عرض مسرحية "زواج اصطناعي" في موسم الرياض، مؤكدة على أهمية احترام شعوب ومشاعر الناس في مواقف كهذه، خاصة فيما يتعلق بالمسائل الإنسانية والسياسية، وذلك خلال تقديم برنامجها "صبايا الشمس" عبر شاشة الشمس.

وقالت ريهام سعيد: "ما ينفعش تنتقد محمد سلام لإن موقفه موقف محترم، ومينفعش تغلط في اللي عمل الصح".

وتابعت حديثها قائلة: "بيومي فؤاد قال كلام مستفز، وأنا وضعي صعب لإن بطاقتي مكتوب فيها ممثلة، لكن إنت كده ضحكت على نفسك يا بيومي، والشعب السعودي على راسنا من فوق، إيه دخل ده في إنك رايح تقدم مسرحية تضحك؟ كلنا لنا الشرف نتصور مع السعودي والإماراتي واللبناني، إيه دخل ده في إن كان في مستشفى بينضرب وناس بتموت والدم سايح في كل حتة؟ إنت رايح تضحك بدليل إنك فنان كوميدي، وبدلت محمد سلام بكوميديان هو محمد أنور، وناس كتير شايفة مكانش يصح تضحك في الوقت ده، والأسبوع اللي محمد سلام إتكلم فيه كان وضع صعب جدا وما زال".

وعن حديث بيومي فؤاد على المسرح، قالت ريهام سعيد: "يعني إنت احترمت ناس دفعت تذاكر علشان تروح مسرحية، ومش محترم الفلسطينيين ليه؟ 2 مليون ونص فلسطيني بيتقطعوا حتت مش محترمهم ليه ومش محترم شعورهم؟".

وأستكملت حديثها قائلة: "الفن لو مش هيقوم على إننا نحس بالناس، ولو الفنان معندوش إحساس بالآخرين يبقى مش فنان".