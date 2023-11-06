نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاجر أحمد تروج لفيلمها الجديد مع حسن الرداد ”بلوموندو” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت الفنانة هاجر أحمد بالترويج لفيلمها الجديد "بلوموندو" الذي تشارك فيه مع الفنان حسن الرداد، والذي من المقرر عرضه في جميع دورالعرض السينمائية يوم 15 نوفمبر من الشهر الجاري.

البوستر الرسمي لفيلم بلوموندو

ونشرت هاجر البوستر الرسمي لفيلم بلوموندو، الذي ظهرت فيه مع أبطال العمل، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصوروالفيديوهات "انستجرام".

وظهر في البوستر الرسمي لفيلم بلوموندو عدد من نجوم الفيلم وهم حسن الرداد، ميرنا نور الدين، محمود حافظ، إنجي وهدان، محمد رضوان، رحاب الجمل، محمد محمود

وعلقت هاجر احمد على بوستر الفيلم قائلة: "بلوموندو قريبا 15 نوفمبر في جميع دور العرض في مصر والسعودية.

أحداث فيلم بلوموندو

وتدور أحداث فيلم "بلوموندو" حول معاناة الشباب في حياتهم بعد الزواج، التي تجعل لديهم الرغبة في العودة إلى حياة العزوبية مرة أخرى.

أبطال فيلم بلوموندو

والفيلم بطولة النجم حسن الرداد، وعدد من النجوم أبرزهم هاجر أحمد، إنجي وجدان، رحاب الجمل، سماء إبراهيم، محمد محمود ومن تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإنتاج سامر المحضر، وإخراج ياسر سامي.

آخر أعمال الفنانه هاجر أحمد

وجدير بالذكر أن الفنانة هاجر أحمد قد شاركت في فيلم "زومبي "بطولة النجم علي ربيع، وبمشاركة عدد من النجوم أبرزهم كريم عفيفي، عمرو عبدالجليل،محمد أوتاكا، سامي مغاوري، ويزو، عارفة عبدالرسول، حمدي الميرغني، علاء مرسي، محمد محمود، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد،وإنتاج كريم السبكي، ومحمد أحمد السبكي، وإخراج عمرو صلاح والذي سبق طرحه لأول مرة في مايو 2022.