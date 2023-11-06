نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالة صدقي في نصيحة لـ جمهورها: "اشتغل وانقذ اقتصاد بلدك وأهلنا في فلسطين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة هالة صدقي متابعيها، مقطع فيديو من كواليس فيلم "كتف قانوني" أثناء تبرعها ودعمها للشعب الفلسطيني، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت هالة صدقي، مقطع الفيديو عبر صفحتها الشخصية وعلقت عليه قائلة: "ياريت في حاجة في فلسطين، وأتمنى من كل زملائي في كل الاستوديوهات والمسارح وكل أهلنا التبرع لأهل فلسطين".

وتابعت: "اشتغل وانقذ اقتصاد بلدك واشتغل وتبرع وساعد لأهلنا في فلسطين، لا وقت للحزن والشعارات للأسف لن تفيد أهلنا في فلسطين، السياسة والحلول السياسية لأهلها ولكن مجرد محاولة للمساعدة حتى ولو بـ علبه لبن أو دواء ينقذ طفل".

وأضافت هالة صدقي: "فخورة ببلدي بالرغم من الوعكة الاقتصادية التي نمر بها إلا أن 90 في المية من التبرعات من مصر وتحيا مصر، ربما العالم لم يدرك بعد حجم الدمار، ولكن للأسف مهما فعلنا لن نداوي الدمار النفسي الذي لحق بأهلنا في فلسطين، الله يرحمهم ويصبرهم ويقويهم".

وفي نفس السياق، علقت هالة صدقي على الفيديو قائلة: "يا ريت في حاجة بأيدينا نقدر نعملها لأهلنا في فلسطين، وأتمنى من كل زملائي في كل الاستوديوهات والمسارح وكل أهلنا التبرع لأهل فلسطين، اشتغل وأنقذ اقتصاد بلدك واشتغل وتبرع وساعد أهلنا في فلسطين".

وأكملت حديثها قائلة: لا وقت للحزن والشعارات للأسف لن تفيد أهلنا في فلسطين، السياسة والحلول السياسية لأهلها ولكن مجرد محاولة للمساعدة حتى ولو بعلبة لبن أو دواء ينقذ طفل وفخورة ببلدي بالرغم من الوعكة الاقتصادية التي نمر بها إلا أن 90% من التبرعات من مصر وتحيا مصر، ربما العالم لم يدرك بعد حجم الدمار، ولكن للأسف مهما فعلنا لن نداوي الدمار النفسي الذي لحق بأهلنا في فلسطين، الله يرحمهم ويصبرهم ويقويهم.