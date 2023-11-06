تعرف على موعد تصوير الجزء الثاني من "كامل العدد"

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أحمد جودة - القاهرة - بدأ المخرج خالد الحلفاوي، تصوير الجزء الثاني من مسلسل "كامل العدد" والذي من المقرر عرضه في موسم رمضان 2024 ومن المقرر أن يبدأ تصوير الجزء الثاني في 19 نوفمبر.

وكشف الحلفاوي، أحداث الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد، قائلًا:" نتناول خلال أحداث الجزء الثاني مشاكل المراهقين، وما الذي سيحدث في حياة أبناء دينا الشربيني، خاصة بعد وفاة والدهم الذي جسد شخصيته مصطفى درويش في الجزء الأول من العمل".

أبطال المسلسل

المسلسل يضم مجموعة كبيرة من النجوم بما في ذلك دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، ألفت إمام، بدرة، مصطفى درويش، وآخرين، وهو من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي.

يشمل الجزء الثاني أيضًا مشاركة فنانين جدد مثل صدقي صخر وميمي جمال، وسيتميز بأجواء كوميدية اجتماعية.

هذا المسلسل هو آخر أعمال دينا الشربيني بعد نجاحها في مسلسل "حكاية لو بعد حين" الذي شاركت فيه بجوار شيرين رضا وبسنت حاتم وغيرهم.

الجزء الأول

ينطلق عرض مسلسل "كامل العدد" الموسم الأول بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة، غدًا الإثنين الموافق 6 نوفمبر عبر شاشة mbc مصر الفضائية وذلك بعد أن حقق نجاح كبير في السباق الرمضاني الماضي 2023.

ودارت أحداث مسلسل كامل العدد حول قصة حب تعيشها ليلى تيمور، دينا الشربيني، وتواجه أزمة الزواج وهي صغيرة، وكشفت مفاجآت عديدة تخص أطفالها وحياتها الزوجية خلال العرض، ويتكون مسلسل كامل العدد للنجمة دينا الشربيني من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي