نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتزامن مع الفلانتين داي.. تعرف على قائمة الأفلام التي صدرت في عيد الحب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الحب ليس له وقت محدد لكي نحتفل به، فهو ملازمنا طوال الوقت، فالحب ليس مقتصر على حبيب بل يكون منبع في الأسرة والأصدقاء والأصحاب، فلا نستطيع أن نعيش دون حب، فالحب ليس بالهدايا بل الاحترام والتقدير والتفاهم بين الطرفين،



يبرز "دوت الخليج الفني" من خلال هذا التقرير عن أفلام ناقشت عيد الحب



بالتزامن مع عيد الحب، طرحت خلال السنوات السابقة العديد من الأفلام الأجنبية والعربية التي تركز على الرومانسية والعلاقات العاطفية تعتبر هذه الأفلام فرصة للأزواج والأفراد للاحتفال بالحب والرومانسية في جو من المشاعر الدافئة والسعادة،وفيما يلي سأذكر لك بعض الأفلام التي طرحت في عيد الحب وأسماء بعض النجوم المشهورة المشاركة فيها:

1. "تايتانيك" (Titanic):



يعتبر "تايتانيك" من أشهر الأفلام الرومانسية على الإطلاق. صدر في عام 1997 وأخرجه جيمس كاميرون، وقد شارك في بطولته كل من ليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت وبيلي زين.

2. "لوف أكتشوالي" (Love Actually):



هذه الكوميديا الرومانسية صدرت في عام 2003 وأخرجها ريتشارد كورتيس. يتضمن الفيلم مجموعة من القصص العاطفية المتشابكة ويشارك فيه نخبة من النجوم مثل هيو جرانت وكولين فيرث وكيرا نايتلي.

3. "الملاك رقم 13" (The Notebook):



صدر هذا الفيلم في عام 2004 وهو قصة حب مؤثرة تستند إلى رواية نيكولاس سباركس. أخرج الفيلم نيك كاسافيتز وشارك في بطولته رايان غوسلينغ وراشيل ماكأدامز.

4. "ليلة خارقة" (Crazy، Stupid، Love):



هذه الكوميديا الرومانسية صدرت في عام 2011 وأخرجها جلين فيكارا. يروي الفيلم قصة رجل يحاول استعادة زوجته بمساعدة شاب يعلمه فنون الاستقواء يشارك في بطولته ستيف كاريل وريان جوسلينغ وجوليان مور.

5. "لارا كروفت: قبر الفاراون" (Lara Croft: Tomb Raider):



هذا الفيلم الأكشن والمغامرات صدر في عام 2001 وأخرجه سيمون وست يتناول الفيلم مغامرات لارا كروفت الشهيرة وشاركت في بطولته أنجلينا جولي في دور لارا كروفت.

6. "عشق مرتين" (Eternal Sunshine of the Spotless Mind):



صدر في عام 2004 وأخرجه ميشيل غوندري. يتناول الفيلم قصة حب معقدة بين جويل وكليمنتين، ويشارك في بطولته جيم كاري وكيت وينسلت.

7. "500 يوم من الصيف" (500 Days of Summer):



يعتبر هذا الفيلم من الأفلام الرومانسية الغير تقليدية. صدر في عام 2009 وأخرجه مارك ويب. يروي الفيلم قصة حب غير متبادلة بين توم وسامر، ويشارك في بطولته جوزيف جوردون ليفيت وزوي ديشانيل.

8. "ليلة البدر" (Moonlight):



هذا الفيلم الدرامي والرومانسي صدر في عام 2016 وأخرجه باري جينكينز. يستعرض الفيلم ثلاث فترات مختلفة من حياة شخصية تدعى شيرون، ويشارك في بطولته ألكس هيبرت وماهرشالا علي ونعومي هاريس.

9. "لا لا لاند" (La La Land):



صدر هذا الفيلم الموسيقي والرومانسي في عام 2016 وأخرجه داميان شازيل. يحكي الفيلم قصة حب بين ممثلة طموحة وعازف بيانو، ويشارك في بطولته رايان جوسلينغ وإيما ستون.

10. "الحب الأبدي" (The Fault in Our Stars):



يستند هذا الفيلم إلى رواية بنفس الاسم لجون جرين. صدر في عام 2014 وأخرجه جوش بون. يروي الفيلم قصة حب مؤثرة بين هازل وغوست، ويشارك في بطولته شايلين وودلي وأنسيل إلجورت.



11. فيلم حب البنات بطولة ليلى علوي وحنان ترك، خالد ابو النجا، وأشرف عبد الباقي وغيرهم من الفنانين، وفيلم الحب بتفاصيله بطولة محمد نور وكريم الحسيني وغيرهم.

هذه بعض الأفلام الرومانسية التي صدرت في عيد الحب وحظيت بشعبية كبيرة تنوعت هذه الأفلام في الأساليب والأجواء والقصص، مما يتيح للجمهور الاختيار بين تجارب متنوعة تلبي أذواقهم الشخصية.