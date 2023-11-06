نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كبار الفنانين السابقين كانوا أكثر اعتزاز بنفسهم وفنهم".. هكذا علق نبيل الحلفاوي على أزمة بيومي فؤاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الفنان الكبير نبيل الحلفاوي عبر صفحته الرسمية بموقع اكس -تويتر سابقًا- على أزمة الفنان بيومي فؤاد وذلك عقب سؤال بعض متابعيه له عن رأيه في كلام بيومي فؤاد عقب عرض مسرحية "زواج اصطناعي".

ولق الفنان نبيل الحلفاوي قائلًا: "مهنتنا تختلف عن بقية المهن في إنها الوحيدة التي لا تستطيع ممارستها بمفردك، ولذا هي الوحيدة أيضًا التي لا يعرف أفرادها بعضهم بعض، إن لم يكن من خلال المشاركة في عمل فمن خلال الشاشة".

منشور نبيل الحلفاوي

وتابع قائلًا: "ومن هنا لا أسمح لنفسي بمحاكم أو الحكم على زميل.لا أتدخل برأي إلا دفاعا عمن أرى أنه يستحق كلمة حق لصالحه. أو إعجابا أو إنصافا.باختصار إما كلمة طيبة أو الصمت.فقط وبعيدا عن موضوع السؤال".

وأختتم قائلًا: "أحيانا أشعر بأن كبار الفنانين من الأجيال السابقة كانوا أكثر اعتزازا بأنفسهم وفنهم وقيمتهم".

ما هو سبب الهجوم على بيومي فؤاد ؟

تم تداول فيديو للفنان بيومي فؤاد على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تحدث مع الجمهور بعد عرض مسرحيته "زواج اصطناعي"، وانتقد الفنان محمد سلام الذي اعتذر عن المشاركة في العرض، مؤكدًا حقه في الاعتذار ولكن دون الاعتداء على فنه.

وجه الفنان رسالة للجمهور بقوله: "نحن نقدم فننا بكل احترام، ونقدر احترامكم جدًا. إن للفنان أن يكون له جمهور في جميع الدول، وأنا أشعر بامتنان شديد عندما أتصور مع أي شخص من السعودية. أنا هنا لمساعدة في تخفيف معاناة الناس من خلال فني. نحن نعمل بجد ونقدم فننا من أجل الفن، وليس من أجل المال. إذا استمرت المسرحية لمدة 15 يومًا أخرى دون مقابل مادي، فلن يكون هذا مشكلة بالنسبة لي.

كيف دعم الفنان محمد سلام القضية الفلسطينية ؟

ذكر محمد سلام دعمه للقضية الفلسطينية من خلال مقطع فيديو نشره على صفحته الشخصية. قال: "يجب علينا تأجيل مسرحيتي 'زواج اصطناعي' في الرياض نظرًا للأحداث في غزة. لا يمكنني الاستمتاع بالرقص والغناء بينما يعاني إخوتنا في فلسطين. قضية فلسطين قضية لكل مسلم، ويجب علينا دعمهم بكل وسيلة ممكنة. لا يمكنني السكوت."

وأضاف: "إذا لم أقدم مساهمة فعلية، فسأعبث بسمعتي بالرقص والغناء بينما يعاني شعب فلسطين. هذه المسألة تتعلق بالواجب الإسلامي، ولو مت، سيتم سؤالي عن كيف ساعدت إخوتي في فلسطين."

ثم ختم بالقول: "لن يكون لدي أي نشاط ثقافي في الوقت الحالي، وإذا سأل الله عن مساهمتي في هذا الأمر، سأقول إنني قررت تأجيل مسرحيتي وعدم الاستمتاع بأوقاتي في هذا الوقت الصعب بالرقص والغناء."