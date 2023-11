نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمهور يرفع القبعة لأبطال مسلسل "الخائن" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لاقي مسلسل الخائن على صدى واسع بين جمهور السوشيال ميديا، وبدأ عرض مسلسل "الخائن"، ويعرض يوميًا على "MBC مصر2" في تمام الساعة ⁦‪10:00‬⁩ مساء. وتتوفر الحلقات على منصة شاهد.



يبرز "دوت الخليج الفني" الأحداث الأولى من مسلسل اللبناني "الخائن"

وتبدأ أحداث المسلسل في إطار الاثارة والتشويق،

وتكشف سلاف معمار عن خيانة زوجها سيف "قيس الشيخ نجيب " لها وإنه على علاقة مع ابنتهم تيا "مرام علي" العشرينية وأنها حامل منه.. تنهار والعائلة لتطرد الدكتورة من منزلهم.



شعرة تقع سيف في ورطة



بعد أن رات الشعرة الشقراء على وشاح زوجها الذي أعطاها عندما كانت تشعر بألم في رقبتها، تستمر الشكوك في السيطرة على عقل الدكتورة أسيل بكل شيء حولها خاصة مع لون شعر من تراقبهم.



شاهد ردود أفعال جمهور مسلسل" الخائن "



وفورا نال المسلسل على إعجاب الجمهور وكانت من أبرز التعليقات مسلسل الخائن كسر الدنيا عند الاتراك وعند العرب، سلافة معمار دايما متميزة، فيما علق الاخر خالد شباط خدعنا ومطلعش طيب،وعلق شخص آخر الاخراج والقصة كثيرة جميلة واتحمست اللى اتابع المسلسل، فيما انتقد شخص آخر ليش بنقلد المسلسلات التركية ما فيه أشياء جديدة لدينا، وغيرها من التعليقات.

أغنية ⁧‫عم تسأل عني‬⁩ من مسلسل الخائن

تتر المسلسل هو لاياد الريماوي‬⁩ وغناء ميرنا قسيس‬⁩.

أبطال مسلسل "الخائن"

المسلسل من بطولة سلافة معمار، قيس الشيخ نجيب، مرام علي، ريتا حرب، سوسن ميخائيل‬⁩ ⁧‫، جلال شموط‬⁩، خالد شباط‬⁩ ⁧‫، طيف ابراهيم‬⁩، تاتيانا مرعب‬⁩ ⁧‫، إيلي متري‬⁩ ⁧، شريل زيادة‬⁩، رولا بقسماتي‬⁩ وغيرهم.

مسلسل الخائن

تحمل النسخة الأمريكية منه عنوان دكتور فوستر Doctor Foster الذي عُرض عامي 2015 – 2017 على مدار موسمين ومكون من 10 حلقات. النسخة الكورية من المسلسل تحمل اسم عالم المتزوجين The World of the Married الذي عُرض عام 2020، ويحكي قصة مشابه للنسخة التركية أيضًا.