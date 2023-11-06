انت الأن تتابع خبر أرباح أوبريت راجعين ستخصص لإغاثة اطفال فلسطين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت الاردنية فرح حوراني، إحدى القائمين على أوبريت راجعين، أن الاوبريت هو دعم لأبناء الشعب الفلسطيني بسبب الاحداث التي يشهدها حاليًا، معربًة عن أمنياتها بأن تلقى الأغنية أصداءًا على المدى البعيد.

وفي تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، قالت فرح حوراني: "فكرة الأوبريت بدأت أن الواحد بيشوف الأحداث واللى بيحصل في فلسطين من أمام التليفزيون والموبايل وتحس أنك متكتف شعور مزعج وعاوز تعمل أي حاجة تقدر عليها للقضية الفلسطينية، وأن إحنا تحاول نوصل تبرعات لأهلنا في فلسطين اجتمعنا كلنا 25 فنانا من الوطن العربى أن صوتنا يوصل ويحكى عن القضية الفلسطينية".



وأضافت فرح حوراني:" الكل اتجمع الاستوديو و ترك كل شيء وأهم حاجة عنده الأوبريت الكل كان بيشارك يكتب ويلحن ونساعد بعضنا البعض والكل عاوز يوصل الصوت والأهم نقدر نحكى ونعبر عن صوت أهل فلسطين، وكل حاجة أحلى بالعمل الجماعى، و هدفنا مساعدة أهلنا في فلسطين وأن الأغنية يكون تأثيرها ممتد على المدى البعيد و كل ما حد يشوفها يساعد في مساعدة الفلسطينيين لأن الأرباح كلها سوف تذهب لصندوق أغاثه أطفال فلسطين وأن صوتنا يضل يحكى عن القضية ".



واستكلمت فرح حديثها:" الأوبريت اقل شئ نقدر نقدمه للقضية الفلسطينية وشكرا لكل من دعم الفيديو وحاول يعمله شير بسبب القيود التي فرضها اليوتيوب وعدم ظهور الكليب بكثره، و قعد فريق الصور و الفيديوهات أربع أسابيع كل يوم قاعدين نشوف الآلاف الفيديوهات و الصور من أجل تركيبها في الفيديو كليب من أجل أن يرى الجميع ما يحدث و لكن الآن يحاولون فرض القيود عليه و حجبه".



ويعد الأوبريت أول تجربة غنائية شبابية تجمع خيرة نجوم عالم الراب في العالم العربي من دول مختلفة، هي: مصر والأردن وتونس والمغرب وليبيا والسعودية واليمن والكويت والسودان وفلسطين، وظهر للنور بشكل فيديو كليب مصور.



وشارك جميع الفنانين في العمل بشكل تطوعي بدون مقابل، في حين تعود جميع عائدات الأغنية لصالح المساعدات لأطفال غزة، وتعد الأغنية أول أوبريت شبابي يجمع 25 فنانا عربيا على غرار أوبريت الحلم العربي .