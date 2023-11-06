انت الأن تتابع خبر بيومي فؤاد يشن هجومًا على محمد سلام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الفنان بيومي فؤاد، عن غضبه من حملات الهجوم التي يتعرض لها وزملائه المشاركين في موسم الرياض لهذا العام، بالتزامن مع الاوضاع التي يشهدها قطاع غزة.



وفي مقطع فيديو نشر عبر موقع "القاهرة 24" من مسرحية "زواج اصطناعي" التي يشارك بها ضمن فعاليات موسم الرياض قال بيومي فؤاد "أنا وكل زملائي دول بنحبكم وبنحترمكم وهنفضل طول عمرنا معاكم، احنا اتظلمنا والله واتهاننا، واحنا جايين نقدم فن، اقسم بالله إحنا مش بتوع فلوس أقسم بالله والله العظيم ما بتوع فلوس".



وتابع بيومي فؤاد " تلاتة بالله العظيم العرض دا لو قعد 15 يوم تاني بدون أجر ... سيادة المستشار يعلم إحنا هيبقا لينا الشرف نقدمه وهنبقى فرحانين جدا".



واستكمل بيومي فؤاد "أنا فنان مصري وليا الشرف جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف عشان نقدم فننا، إحنا مش جايين نضحك إحنا جايين نقدم فننا ... احنا محتاجنكم وانتوا محتاجينا".



وأضاف بيومي فؤاد "كتر خيركم كتر خيركم، إحنا بنتعب وبنشقى عشان نقدم فن مش عشان نضحك، ولو الموضوع كدا يبقى في فنانين من أيام نجيب الريحاني لحد محمد أنور، مفروض ينتحروا".



من ناحية أخرى، شن الفنان بيومي فؤاد هجوما على الفنان محمد سلام على خلفية انسحابه من مسرحية "زواج اصطناعي".



وقال بيومي فؤاد "من حقك إنك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك إنك تغلط في فنك، إحنا مبنجيش علشان نضحك حضراتكم، إحنا بنقدم فننا المصري وانتوا بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدا جدا".



وأضاف بيومي فؤاد "شيء عظيم إن الفنان يبقى ليه جمهور في كل الدول ... شيء عظيم إني أخرج أتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية وهي تعلم إن أنا مصري أنا بشرف بلدي، أنا فنان مصري وليا الشرف".



وكان الفنان محمد سلام قد أعلن انسحابه من مسرحية "زواج اصطناعي"، التي انطلقت مطلع الشهر الجاري بسبب أحداث غزة.



ونشر محمد سلام فيديو عبر حسابه بموقع Facebook قال فيه، إنه توقع أن يتم إلغاء موسم الرياض بسبب الأحداث التي تشهدها غزة، بعد قرار إلغاء مهرجانات كبيرة مثل القاهرة السينمائي والجونة، لكن لم يحدث فاضطر الاعتذار عن السفر، لأنه لن يستطيع أن يقدم كوميديا ورقص، تزامنا مع ما تشهده فلسطين من أحداث مؤسفة.



وأوضح أنه شعر لو فعل ذلك كأنه يساهم في قتلهم أيضا، وهو ما رفضه تماما، رغم يقينه أن القرار قد يأتي بنتائج عكسية له، ويؤثر على عمله ودخله فيما بعد، لكنه أصر، وقال: "مش هموت من الجوع".