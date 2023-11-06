ما هو السر الذي أخفته هنا زاهد عن جمهورها؟

القاهرة - محمد ابراهيم -

أثارت الفنانة هنا الزاهد، الجدل والإثارة حول أنباء لها بتواجدها الدائم في إحدى الصيدليات في منطقة 6 أكتوبر مما أثارت تساؤلات واسعة حول الموضوع وتعددت الآراء نحو هل هي شبيهة هنا الزاهد؟ أم سر تواجدها تجسيدها لإحدى الأعمال الفنية الجديدة؟

وانكشف الأمر أن سبب تواجد هنا في الصيدلية، والتي تمتلكها صديقة لها هي مرورها بفترة تدريب مكثف على يد صديقتها.. لمعرفة مايخص أسرار المهنة الطبيبة الصيدلانية التي تجسدها في مسلسل "إقامة جبرية".

هنا الزاهد في ثوب جديد والسبب "إقامة جبرية'



ومن جانبه، تجسد هنا الزاهد في مسلسل "إقامة جبرية" دور فتاة تتخرج في كلية الصيدلة وتعمل في إحدى الصيدليات لكنها تعاني من عقدة نفسية في التعامل مع الرجال.



تعرف على أبطال مسلسل "إقامة جبرية"

ويضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم محمد الشرنوبي وصابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمد دسوقي، والعمل من تأليف أحمد عادل، إخراج أحمد سمير فرج

هنا الزاهد تسحر قلوب الجماهير في" فاصل من اللحظات اللذيذة"



وفي سياق منفصل، تستأنف هنا الزاهد تصوير أحدث أعمالها السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، والفيلم من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي وبطولة هشام ماجد ومحمد ثروت وبيومي فؤاد.

آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد فيلم مستر إكس، والذي حقق نجاحات واسعة في الوطن العربي، وكسر حاجز التوقعات من خلال شباك تذاكر السينما.