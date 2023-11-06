وليد فواز: شخصيتي في "صوت وصورة" كانت فرصة لتغيير مساري.. وحنان مطاوع مخلصة للمهنة

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الفنان وليد فواز عن دوره في مسلسل "صوت وصورة" بطولة الفنانة حنان مطاوع، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا. وأشار إلى تفاعل الجمهور مع دوره، وأهمية ردود الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلاكيت" الذي تقدمة الإعلامية لينا الطهطاوي، علي نجوم إف إم.

وعن رغبته في تقديم أدوار متنوعة في المستقبل، قائلا فيه نوعين من ردود الأفعال وأحلى رد فعل أتلقاه من الجمهور في الشارع، واليوم كنت بصور مشاهد في الحلقة 30 من العمل، وسط الناس في مكان مزدحم والناس كلما تشاهدني يقولون لي (حمد الله على السلامة يا عبد الغني إنك خرجت من السجن) وهذا يثبت لي إن الناس متوحدة مع الشخصيات، وأجد الناس توقفني وتسألني عايزين نعرف من القاتل".

وتابع حديثه قائلا: "طبعا السوشيال ميديا رد فعلها مهم وأقرأ كل التعليقات، وخصوصا في وسط الظروف المؤسفة التي تحدث في فلسطين، ولكن الجمهور الكريم غمرنا بحبه ومتابع العمل هذا كرم كبير جدا من ربنا بالطبع".

وأعرب وليد فواز عن تقديره لشراكته مع حنان مطاوع قائلا: "هي ممثلة مخلصة للمهنة والشغلانة، وعندها طاقة إيجابية رائعة وفيه حالة من الود تسود اللوكيشن بوجودها، وأتمنى أشتغل معها مرارا وتكرارا وأعتز بصداقتي لها".

وبالنسبة لتحضير وليد فواز لشخصية "عبدالغني"، قال إنه كان يتعين عليه كممثل أن يتخذ قرارات مهمة بعد قراءة السيناريو والمناقشات مع المخرج والمؤلف، وقرر تكريس وقت وجهد كبيرين للتحليل والاستعداد لهذا الدور بزيادة وزنه لأنه يعتبر أن هذا الدور لا يمكن تعويضه.

وأشار إلى أنه كان يعرف بشكل رئيسي بأدوار الرجال القويين وشرور العصابات، ولكنه رأى في دور "عبدالغني" فرصة لتغيير مساره الفني وتقديم شخصية بني آدم عادية ليست لها أبعاد خاصة، مما يمنحه تحدٍ جديد في مجال التمثيل.

وأخيرًا، أعرب وليد فواز عن هدفه في مشواره المقبل بأنه يرغب في تحقيق سعادة من خلال أعماله الفنية، وهو يؤمن أن هذه السعادة ستنعكس على الشاشة وتجعل الجمهور سعيدًا أيضًا، ويطمح إلى تقديم أدوار جذابة وأن يكون ناجحًا في النهاية.