نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إعلانه إلغاء حفلاته.. كاظم الساهر يعلن التبرع بكافة أرباح أغنيته الجديد لأهالي غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان كاظم الساهر عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" عن طرحه اغنية جديدة باللغة الإنجليزية وذلك تضامنًا مع أهالي غزة، وقرر أنه يتم التبرع بكافة أرباح تلك الأغنية إلى أهالي غزة.

ونشر الفنان كاظم الساهر صورة له من تسجيل الأغنية وعلق عليها قائلًا: "في إطار سعينا المتواصل لدعم أهلنا بكل ما أوتينا من الأدوات والإمكانات والصداقات في الشرق والغرب، أقوم بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإنتاج أغنية Hold Your Fire بهدف تسليط الضوء بشأن الكارثة الإنسانية، والدعوة إلى إنهاء الحرب المدمرة، ولقد اخترنا أن تكون باللغة الإنجليزية لإيصال رسالة إلى العالم تدعو لوقف العنف الذي يمارس على المدنيين الأبرياء".

وأضاف كاظم: "وسيتم التبرع بالجزء الأكبر من عائدات البث لدعم الجهود الإنسانية للأمم المتحدة من خلال الوكالات التالية: الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى)، اليونيسف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة)، برنامج الأغذية العالمي".

أغنية "Hold Your Fire" من تلحين كاظم الساهر، وكلمات توم لو (مستوحاة من فكرة كاظم الساهر)، توزيع ميشال فاضل بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإدارة بريندا فونجوفا.

كاظم الساهر يعلن إلغاء جميع حفلاته تضامنًا مع أهالي غزة

الفنان كاظم الساهر يعلن تضامنه مع أهل فلسطين وإلغاء حفلاته المقررة، حيث نشر عبر حسابه على "إنستجرام" صورة تحمل رسالة توضح تأجيل الحفلات وجاء فيها: "لا إحتفال وأهلنا تحت القصف، نعتذر عن عدم إقامة الحفلات في موعدها تضامنًا مع أبناء فلسطين". كما أوضح أنه سيتم إعادة ثمن البطاقات المباعة والتبرع لأهل غزة في هذه الظروف الصعبة.

ما هي آخر أعمال الفنان كاظم الساهر ؟

وفي سياق منفصل يذكر أن آخر أعماله هي أغنية "جاءت معذبتي" التي قدمها الفنان كاظم الساهر، يتناول الفنان موضوع الحب والعواطف بشكل عاطفي. يعبّر عن مشاعره وحبه لمن جاءت معذبته، ويصفها بأنها باقة ورد رومانسية. يستخدم الكلمات الرشيقة واللحن المميز للموسيقار طلال لنقل هذه الأحاسيس. الأغنية تجمع بين عناصر الطرب والأحاسيس لتقديم تجربة موسيقية شرقية متجددة. ويعبر كاظم الساهر عن سعادته بهذا العمل وتعاونه مع الموسيقار طلال في تقديم أعمال فنية جديدة تسير على خطى مبتكرة وجديدة