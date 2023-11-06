ماذا قالت سيرين عبد النور عن الشعب الفلسطيني؟

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أحمد جودة - القاهرة - تستمر الفنانة سيرين عبد النور، في الدفاع عن القضية الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني، وعبرت عن ذلك من خلال منشور شاركته عبر حسابها الرسمي بموقع إكس، وأرفقت بتعليق قالت فيه:"فلسطين قصة وجع، قهر وظلم قصة شعب ما بموت ولو مهما صار من إجرام رح يكمل المشوار، ويحفر بالدم قصة وطن".

سيرين عبد النور تثور غضبا لهذا السبب



بالتزامن مع أحداث فلسطين، أثار عدد كبير من جمهور لبنان الجدل حول مواقع التواصل الاجتماعي على شن حرب ضد العدوان الإسرائيلي، مما دفع عدد كبير من نجوم الوسط الفني بالتوقف عن هذا الموضوع، وكانت أبرزهم الفنانة سيرين عبد النور الذي عبرت عن غضبها عبر حسابها الرسمي الرسمي بموقع التدوينات والرسائل القصيرة "إكس"، وأرفقت بتعليق قالت فيه: "الذي يطالب بالحرب فليسترجع صور اطفال قانا وصور لبنان في حرب تموز".

وتابعت: “ولمن يحب الاكشن والدم لماذا لا يشاهد فيلم رعب بدلًا من أن يشاهد وجعنا وحِلّ عن سماء لبنان”.

ببصمة محمد مشيش.. سيرين عبد النور تعود للشاشة بمسلسل قصير

وعلى صعيد آخر، تعود سيرين عبد النور إلى الشاشة من جديد بمسلسل قصير مؤلف من ١٥ حلقة يجمعها مع الممثل السوري قيس الشيخ نجيب، من توقيع المنتج السوري محمد مشيش عبر شركته “بلو بي”.



آخر أعمال سيرين عبد النور



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة سيرين عبد النور، مسلسل العين بالعين، والذي حقق نجاح واسع في الوطن العربي، وتصدر الترند فور نزوله، وشاركها في البطولة الفنان رامي عياش، وتدور أحداث المسلسل حول طلب رندة من الصحفية نورا مراقبة زوجها غسان لكشف علاقته بعشيقته السرية، وأثناء ذلك تشهد نورا جريمة قتل غسان وتتحول لمشتبه رئيسي في قتله.