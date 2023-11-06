محمد ثروت يمازح جمهوره: "المشروبات المصرية مش لاقيها غير على النت"

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أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان محمد ثروت، جمهوره صورة له يمازح جمهوره من خلالها، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

ونشر “محمد ثروت” صورة له مكتوب عليها ربنا يكتبهالنا ويكتبها لكل مشتاق، وعلق على الصورة قائلا: ألاقي زميلي جايب مشروبات صناعة مصرية وأنا مش لاقيها غير على النت.

أعمال محمد ثروت

وكان محمد ثروت قد كشف في تصريحات صحفية عن تفاصيل فيلم مستر جاك قائلًا: بنخلص المشاهد الأخيرة من فيلم مستر جاك وفاضل أيام قليلة وبعدها هيكون جاهز للعرض على طول.

وأوضح أنه يشارك في فيلم مستر جاك بجانب عدد كبير من الفنانين من بينهم الفنانة مي سليم وحجاج عبد العظيم وعدد آخر من الفنانينوأنه يقدم خلال العمل شخصية محام ولكنه مختلف تماما عما تم تقديمه من قبل.

الفيلم يخرجه شادي علي الذي قال عنه الفنان محمد ثروت إن هذه المرة الرابعة التي يتعاون معه فيها وأنه يحب العمل معه للغاية وبينهم كيمياء خاصة.

آخر أعمال محمد ثروت الدرامية

يذكر أن آخر أعمال محمد ثروت هو مشاركته في السباق الرمضاني لعام 2023 في مسلسل 1000 حمد لله على السلامة، بطولة الفنانة يسرا، والعديد من الفنانين، منهم: آدم الشرقاوي، مايان السيد، محمد ثروت، شيماء سيف، عنبة، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، والمسلسل من تأليف محمد ذو الفقار، وتحت قيادة المخرج عمرو صلاح، وإنتاج جمال العدل.

آخر أعمال محمد ثروت السينمائية فيلم سكر

آخر أعمال الفنان محمد ثروت في السينما هو فيلم سكر.

أبطال فيلم سكر

ويضم الفيلم عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم: ماجدة زكي، ريهام الشنواني، حلا الترك، محمد ثروت،عباس أبو الحسن، ياسمينا العبد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف هبة حمادة وإخراج تامر مهدي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.