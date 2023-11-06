نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أسعار تذاكر بليغ حمدي في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت تذاكر حفل الموسيقار بليغ حمدي ضمن فعاليات موسم الرياض 2023.

وسيشهد الحفل مشاركة عدد من النجوم البارزين، بما في ذلك أصالة نصري، نانسي عجرم، صابر الرباعي، ماجد المهندس، وطلال سلامة، بالإضافة إلى الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.

أسعار التذاكر

أسعار التذاكر تتنوع حسب الفئات:



- الفئة الأولى: 2،500 ريال سعودي.

- الفئة الثانية: تصل إلى 1،800 ريال سعودي.

- الفئة الثالثة: 950 ريال سعودي.

- الفئة الرابعة: تصل إلى 650 ريال سعودي.

- الفئة الخامسة والأخيرة: تصل إلى 350 ريال سعودي.

أخر أعمال أصالة

ويذكر ان المطربة أصالة قد طرحت الجزء الأول من ألبومها الجديد لحقت نفسي بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ونشرت أصالة أول 6 أغانٍ من ألبوم لحقت نفسي، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وهم: فوق، مارس إبريل، الأخبار الحلوة، لما بنتجاهل، مانجا، رجل مثالي، وجاءت أغنية فوووق كلمات عمر عبده على والحان عمرو الشاذلي وتوزيع محمد ياسر وأغنية لما بنتجاهل كلمات محمود كلازا وألحان كريم نيازي ومن توزيع طارق عبد الجابر أغنية الأخبار الحلوة من كلمات محمود سليم وألحان كريم أحمد ومن توزيع كريم أسامة، أما أغنية مانجا من كلمات مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال ومن توزيع توما وأغنية مارس إبريل من كلمات عليم وألحان نور عز ومن توزيع أحمد مغربي وأغنية رجل مثالي من كلمات أحمد إبراهيم وألحان كريم نيازي ومن توزيع كريم أسامة.