نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف احتفلت هنا شيحة بعيد ميلاد والدها؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة هنا شيحة، أن تعبر على مدى حبها لوالدها وعشقها له من خلال رسالة كتبتها عبر موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديوهات الشهير "انستجرام"، بمناسبة تهنئة والدها بعيد ميلاده، ولم تكتفي بذلك أعادت ذكريات طفولتها معه حتى الكبر.

وأرفقت بالصورة تعليقا قالت فيه: "أبي أحبك جدا، كل سنة وحضرتك مالي حياتنا وسندنا وضهرنا في الدنيا انت علمتني ابقى ست بميت راجل، أيوة انا عارفة أنا ايه ومفيش غرور.... ده معرفة قدر نفسي".



وأضافت: "انت علمتني الحياة، علمتني الحب، انت علمتني ان الكرامة فوق كل شئ، انت علمتني ان دون الحب احنا ولا شئ، وأهم حب عندك مصر حبيبتك وناديا طبعا، انت علمتني ان الحرية هي الاحترام والاحترام هي الكلمة وان الكلمة ميثاق ".



وقالت: "بحبك يا أ بوبا ودائما رافع راسي لأني بنتك".



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات كل عام وهو بخير وصحة وسلامة يارب، ربنا يعطيه العافيه يارب، ربنا يخليكم لبعض يارب، ربنا يباركلك فيه يارب، يشبه من الشبه أربعين، وغيرها من التعليقات



هنا شيحة تتصدر التريند لهذا السبب

تصدرت الفنانة هنا شيحة تريند محركات البحث، نظرا ظهورها الاخير من خلال مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود، حكاية ما تيجي نشوفك، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاط.

آخر أعمال هنا شيحة



والجدير بالذكر آخر أعمال هنا شيحة مسلسل "راجعين يا هوى"، والذي تصدر التريند فور نزوله،



أبطال مسلسل راجعين يا هو ى



والمسلسل يضم مجموعة من النجوم أبرزهم خالد النبوى، نور، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، وغيرهم من النجوم، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.