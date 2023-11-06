طارق الشناوي: أزمة بيومي فؤاد ومحمد سلام أكبر من السوشيال ميديا.. وأطالب أشرف زكي التدخل

القاهرة - محمد ابراهيم - رفض الناقد الفني طارق الشناوي التعليق على أزمة الفنان بيومي فؤاد وانسحاب الفنان محمد سلام من مسرحية "زواج اصطناعي" المُعروضة في موسم الرياض 2024.

وفي مكالمة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، أشار الشناوي إلى أهمية التبرع بالدم وقال: "كان من الممكن التبرع بالأجر أو جزء منه، وهناك أيضًا أشخاص تبرعوا بالدم. إذا كان هناك فنان كبير محبوب يتبرع بدمه على خشبة المسرح، فسيلهم الشباب للتبرع.. أنا ضد فكرة الصمت، يجب أن نعبّر عن آرائنا".

وقال الشناوي: "أصبح الأمر أكبر بكثير من مجرد تبادل التصريحات، وأصبحت هناك قضية أكبر تتعلق بالتفاعل والاستماع للآراء المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي. لقد شهدت العديد من الآراء التي تتجاوز حدود الاحترام وتنتهك قواعد السلوك."

وأضاف طارق الشناوي: "أنا أدعو أشرف زكي، بصفته نقيبًا، إلى التدخل وإصدار بيان يهدف إلى حل الخلاف الواسع النطاق بين محمد سلام وبيومي فؤاد."

وختم الناقد الفني حديثه قائلًا: "ينبغي على النقيب أشرف زكي أن يوضح لنا ما إذا كان الممثل سيتوقف في ظل الظروف الراهنة وحرب غزة أم سيقدم أعمالا فنية؟ هل سيشارك في أعمال وطنية أو يتعاون في مواضيع أخرى؟ ويمكن أن يتم توجيه جزء من عائدات بعض الأعمال الترفيهية لدعم أهالي غزة، وهذا هو الأمر الأهم في الزمان الحالي."

ما هو سبب الهجوم على بيومي فؤاد ؟

تم تداول فيديو للفنان بيومي فؤاد على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تحدث مع الجمهور بعد عرض مسرحيته "زواج اصطناعي"، وانتقد الفنان محمد سلام الذي اعتذر عن المشاركة في العرض، مؤكدًا حقه في الاعتذار ولكن دون الاعتداء على فنه.

وجه الفنان رسالة للجمهور بقوله: "نحن نقدم فننا بكل احترام، ونقدر احترامكم جدًا. إن للفنان أن يكون له جمهور في جميع الدول، وأنا أشعر بامتنان شديد عندما أتصور مع أي شخص من السعودية. أنا هنا لمساعدة في تخفيف معاناة الناس من خلال فني. نحن نعمل بجد ونقدم فننا من أجل الفن، وليس من أجل المال. إذا استمرت المسرحية لمدة 15 يومًا أخرى دون مقابل مادي، فلن يكون هذا مشكلة بالنسبة لي.

كيف دعم الفنان محمد سلام القضية الفلسطينية ؟

ذكر محمد سلام دعمه للقضية الفلسطينية من خلال مقطع فيديو نشره على صفحته الشخصية. قال: "يجب علينا تأجيل مسرحيتي 'زواج اصطناعي' في الرياض نظرًا للأحداث في غزة. لا يمكنني الاستمتاع بالرقص والغناء بينما يعاني إخوتنا في فلسطين. قضية فلسطين قضية لكل مسلم، ويجب علينا دعمهم بكل وسيلة ممكنة. لا يمكنني السكوت."

وأضاف: "إذا لم أقدم مساهمة فعلية، فسأعبث بسمعتي بالرقص والغناء بينما يعاني شعب فلسطين. هذه المسألة تتعلق بالواجب الإسلامي، ولو مت، سيتم سؤالي عن كيف ساعدت إخوتي في فلسطين."

ثم ختم بالقول: "لن يكون لدي أي نشاط ثقافي في الوقت الحالي، وإذا سأل الله عن مساهمتي في هذا الأمر، سأقول إنني قررت تأجيل مسرحيتي وعدم الاستمتاع بأوقاتي في هذا الوقت الصعب بالرقص والغناء."