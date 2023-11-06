نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد دعمها القضية الفلسطينية.. والد انجلينا جولي: "أشعر بخيبة أمل في ابنتي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد الممثل جون فويت ابنته أنجلينا جولي بسبب تعبيرها عن تضامنها مع فلسطين بعد الهجوم الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، الذي أسفر عن وفاة وإصابة العديد من الفلسطينيين.

ورد فويت جاء من خلال فيديو نشره على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر عن خيبته من عدم تفهم ابنته لمفاهيم المجد الإلهي والحقيقة الإلهية، واعتبر تضامنها بأنه يشكل تهديدًا لتاريخ الأرض المقدسة وأرض اليهود.

وظهر فويت في مقطع الفيديو علي صفحته الشخصية موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، يتحدث من خلاله قائلا: "أشعر بخيبة أمل في ابنتي وعدم تفهمها للمجد الإلهي والحقيقة الإلهية، هذا متعلق بتدمير تاريخ أرض الرب، الأرض المقدسة، أرض اليهود".

وتابع حديثه: "على الجيش الإسرائيلي حماية أرضه وشعبه. إنها حرب، ولن يكون الناتج كما يتوقعه اليسار. لا يمكنها أن تكون مهذبة الآن."، وعلق على ضربات حماس يوم 7 أكتوبر قائلًا: "تلك الحيوانات تريد إنهاء اليهود والمسيحيين".

ويذكر أن كتبت أنجلينا جولي على الصورة عبر صفحتها الشخصية: "هذا هو القصف المتعمد للسكان المحاصرين الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه، لقد ظلت غزة بمثابة سجن مفتوح منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وتتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية، 40% من القتلى أطفال أبرياء وعائلات بأكملها تُقتل".

وتابعت: أنا أيضًا أصلي من أجل العودة الفورية والآمنة لكل رهينة، ومن أجل العائلات التي تعاني من الألم الذي لا يمكن تصوره بسبب مقتل أحد أحبائها. وقبل كل شيء، قُتل الأطفال، وأصبح العديد من الأطفال يتامى.

واختتمت: ما حدث في إسرائيل هو عمل إرهابي. لكن هذا لا يمكن أن يبرر الخسائر في الأرواح البريئة في قصف السكان المدنيين في غزة الذين ليس لديهم مكان يذهبون إليه، ولا يمكنهم الحصول على الغذاء أو الماء، ولا إمكانية للإخلاء، ولا حتى حق الإنسان الأساسي في عبور الحدود بحثًا عن ملجأ.