نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيثم نبيل لـ جمهوره: "الشهرة مسئولية وأهم من الموهبة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان هيثم نبيل على توجيه رسالة لجمهوره من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك ".

وقال في رسالته:"الشهرة مسئولية.. اهم من الموهبة وأنك تدير نفسك وتصريحاتك ده أهم من الإتنين".

هيثم نبيل: الأيام دايما بتأكد أن في ناس الشهرة بتبقي اكبر منهم



وأضاف:"فالايام دايما بتأكد أن في ناس الشهرة بتبقي اكبر منهم، وده المفتاح اللي تعرف منه ليه نص موهبة مع ادارة الفنان لنفسه اهم من موهبة كاملة دون فن الادارة".

وقال: “وده رد علي سؤال كل حد بيسال ازاي فلان رقم واحد رغم إنه معندوش نص موهبة فلان... الخلاصة ان فن الادارة اهم من فن موهبتك”.



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور وكانت من أبرز التعليقات يسلم لسانك، كلامك زين، وغيرها من التعليقات.

هيثم نبيل ينضم لشركة روتانا

وفي وقت سابق، أعرب الفنان هيثم نبيل عن سعادته الإنضمام لشركة روتانا، حيث شارك "هيثم" جمهوره بصورة له برفقة سعيد إمام عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالصورة تعليقا ً قال فيه:" تشرفت اليوم بالتوقيع لشركة روتانا وان شاء الله الالبوم بداية نزوله في الأيام القادمة".



وأضاف: "سعيد بالانضمام لمؤسسة روتانا، ومشاركة كل القائمين عليها في مرحلتي القادمة".



وتابع: “شكرا للأستاذ سعيد إمام على الاستقبال الجميل وان شاء الله أكون عند حسن ظن الشركة بي، وأكون وجهة مشرفة للأرض”.

آخر أعمال هيثم نبيل



والجدير بالذكر آخر أعمال هيثم نبيل أغنية "بالي رايق"،الأغنية من كلمات سارة سعيد، ألحان هيثم نبيل، توزيع محمود الشاعري،وحازت الأغنية على إعجاب الجماهير.

