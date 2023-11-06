نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا شيحة لوالدها في عيد ميلاده: "دايما رافعه راسي لأني بنتك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت لفنانة هنا شيحة، بعيد ميلاد والدها الفنان التشيكلي أحمد شيحة، الذي يحل اليوم الأحد، ذكرى ميلاده، حيث كشفت عن مجموعة من الصور التي تجمعهما سويًا خلال مراحل عمرية مختلفة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

هنا شيحة تهنئ والدها بعيد ميلاده

وعلقت على صورها برفقة والدها قائلة: أبي.. أحبك جدًا.. كل سنة وحضرتك مالي حياتنا وسندنا وضهرنا في الدنيا.. أنتعلمتني أبقى ست بميت راجل.. أيوة أنا عارفة أنا إيه وده مش غرور.. ده معرفة قدر نفسي.. أنت علمتني الحياة.. أنت علمتني الحب.. أنتعلمتني أن الكرامة هي كل شيء.

وتابعت قائلة: أنت علمتني أنه دون الحب إحنا ولا شيء.. وأهم حب عندك هو مصر حبيبتك.. ونادية طبعًا.. أنت علمتني أنالحرية هي الاحترام.. وأن الاحترام هو الكلمة.. وأن الكلمه ميثاق.. بحبك يا أبويا ودائمًا رافع راسي لأني بنتك.

https://www.instagram.com/p/CzRxatvtLbr/?igshid=ZnhudGFzMnllcWx1

هنا شيحة تتضامن مع الشعب الفلسطيني

وكانت الفنانة هنا شيحة قد أعلنت تضامنها مع القضية الفلسطينية من خلال منشور شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصلالاجتماعي فيسبوك.

وقالت في المنشور: "طبعا أحب أبقى وشي أحلى من كده وأنا بكلمكم، وأحب أروح أصبغ شعري، وأحب أعيش حياتي بشكلطبيعي، وأحب أنام من غير ما أقوم في نص الليل مخضوضة من المشاهد المرعبة اللي بنشوفها كل يوم".

وتابعت: "محدش يتمنى يكون في مكان الشعب ده ولا الأمهات دي ولا الأطفال دي، وتخيل إن إنت مكانهم مؤلم وفيه قهر لينا".

واكملت حديثها: "إزاي نساعد؟ نفضل نتكلم عن الموضوع وننشر ونساند بكل طريقة ممكنة، بدواء بهدوم أو أي حاجة الناس طالباها، الناسبقت معدمة، وفي مليون طريقة ومؤسسة نقدر نساعد بيها".

وأضافت: "يا رب الأزمة دي تنتهي على خير، من غير قصف ثاني وإبادة أكثر من كده، لأن اللي بيحصل فوق الوصف وفوق تحمل البشر،حسبي الله ونعم الوكيل وربنا معاكم".



حكاية ما تيجي نشوف لـ هنا شيحة

ويذكر أن شاركت النجمة هنا شيحة مؤخرا في حكاية ما تيجي نشوف، هي ثاني حكايات مسلسل 55 مشكلة حب للمؤلف عمرو محمودياسين، ومكونة من 10 حلقات.

أبطال حكاية ما تيجي نشوف

وحكاية ما تيجي نشوف بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، أحمد جمال سعيد، طارق صبري، ملك قورة، راندا عبدالسلام، وورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين وإخراج محمد الخبيري.



