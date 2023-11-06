نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 13 ديسمبر.. عرض فيلم "شماريخ" لـ آسر ياسين وأمينة خليل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إستقر أبطال فيلم “شماريخ” على الموعد النهائي لطرح الفيلم السينمائي الجديد الذي يقوم ببطولته الفنان آسر ياسين وأمينة خليل بجميعدور السينما، وذلك خلال موسم رأس السنة المقبل وتحديدا يوم 13 ديسبمر الشهر المقبل.



وكان قد تأجل طرح فيلم شماريخ لأكثر من مرة لظروف فنية، لكن قرر صناعه بالنهاية على طرحه ضمن موسم رأس السنة الجديدة، رغمانتهاء تصويره منذ فترة طويلة.

أحداث فيلم شماريخ

تجمع أحداث الفيلم قصة حب بين آسر ياسين وأمينة خلال في اطار أكشن مثير وتشويقي.

ويظهر آسر ياسين في دور رجل أعمال صاحب مصنع ألعاب نارية، وتلعب أمينة خليل دور فتاة تعمل في مكتب محاماة وتتعرض لموقف مايجمعها بآسر ياسين ويعيشا في قصة حب وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي آكشن.

تدور أحداث فيلم شماريخ فى إطار من الأكشن والتشويق والإثارة والرومانسية وفكرة الفيلم تقوم على أن كثرة الضغوط تؤدى إلى الانفجار،وشخصيات الفيلم يربط بينهم عدة عوامل قد تتسبب فى انفجار شىء ما.

أبطال فيلم شماريخ

الفيلم بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، محمد ثروت، سالى حماد، آدم الشرقاوى، مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ومن هانى نجيب وأحمد فهمى.

أعمال جمعت آسر ياسين وأمينة خليل

ويعد هذا التعاون هو التعاون الثانى الذى يجمع آسر ياسين وعمرو سلامة بعد 14 عامًا من آخر تعاون بينهما من خلال فيلم “زى النهاردة” عام 2008.