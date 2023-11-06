نادين نجيم تفاجئ جمهورها: "سأعتزل الفن قريبًا"

القاهرة - محمد ابراهيم - فاجأت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، جمهورها بنية الاعتزال في المستقبل، على الرغم من نجاحها الكبير في السنوات السابقة.

وقالت نادين نسيب في تصريحات خلال مؤتمر "Hia Hub" المتعلق بالأزياء، إنها تخطط للاعتزال وترغب في القيام بهذه الخطوة وهي في أوج نجاحها، دون تحديد موعد محدد لهذا الاعتزال.

أحداث مسلسل وأخيرا

ويذكر انا شاركت الفنان نادين نسيب في مسلسل "وأخيرا" مسلسل اجتماعي ويتضمن عناصر التشويق والإثارة، وتدور أحداثه حول بطلة المسلسل "نادين" التي تقوم بدور سيدة قوية ومشهورة، تمتلك ماضي مخيف تخفيه عمن حولها، حتى لا يعرفون كيف وصلت إلى ما هي عليه الآن. ومسلسل وأخيرا من بطولة قصي خولي، نادين نسيب نجيم، وغيرهم من النجوم، ومن إنتاج صادق الصباح، ومن إخراج أسامة الناصر.

أبطال مسلسل وأخيرا

مسلسل وأخيرا بطولة نادين نحسب نجيم وقصي خولي وزينة مكي ويُشارك أيضًا إلى جوار نادين نسيب نجيم وقُصي خولي في بطولة مسلسل وأخيرا ثُلة من النجوم مثل: إبراهيم الحجاج، فايز بن جريس، وسعيد سرحان، وسام صباغ، وسام فارس، ناتاشا خضرو، ماجد روضه، غنوة محمود، فيفيان انطونيوس.

يذكر أن مسلسل "وأخيرًا" يجمع قصي ونادين للمرة الثالثة، بعد مسلسلي "خمسة ونص" و"عشرين عشرين"، وهو من تأليف بلال شحادات، وإخراج أسامة الناصر، ومن إنتاج شركة الصباح.

على جانب آخر، شارك خولي مؤخرًا في مسلسل "من إلى" وقدم شخصية مدرس رياضيات يدعى "وليد" وهو شخص مسالم ولا يفضل الدخول في المشاكل، إلا أن حياته تنقلب رأسًا على عقب، بسبب عدة ظروف قاهرة عصفت به والعمل من تأليف بلال شحادات وإخراج مجدي السميري