نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مصطفى كامل" يحيل رئيس لجنة عمل الشرقية للتحقيق (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحال النقيب مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، رئيس لجنة العمل بالشرقية وعدد آخر من المحافظات إلى التحقيق، وذلك بسبب قيامهما بالسماح لعازف الأورج محمد عبد السلام لإحياء الأفراح هناك بعد قرار قرار إيقافه.

جاء ذلك فى اجتماع مجلس ادارة الخاص بالنقابة هذا الأسبوع وقام مصطفى كامل بنشر فيديو من داخل هذا الاجتماع عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ويعتبر هذا الاجتماع هو الأول لمصطفى كامل بعد تعافيهمن الحادث الذى تعرض له مؤخرا.

مصطفى كامل يتعرض لحادث سيارة

وكان قد كشف نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل عن تعرضه لحادث سير، وشارك مصطفى كامل صور لسيارته المتهشمة عبر حسابه بـ فيسبوك وكتب: “الحمد لله.. قدر الله وما شاء فعل”.

آخر أعمال الفنان مصطفى كامل الغنائية

ويذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى كامل طرح أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتي تحمل إسم "ابن المحظوظة".

أغنية “ابن المحظوظة” من كلماته وألحانه وتوزيع موسيقي باسم منير وميكس وماستر أحمد جوده

كلمات أغنية ابن المحظوظة

وانا اللي فاكرك خلاص

ماعدش لك عوزا

بتدق زي الرصاص

على بت زي القمر

واطعم من الموزه





آه يا محظوظ يا ابن المحظوظه

يا قلبي ورجعت صغير السن

يا قلبي عمّال تشتاق وتحن

يا قلبي ورجعت صغير السن

يا قلبي عمّال تشتاق وتحن



ام العيون قمرات

شاوياك على الجمرات

خلت عجوز كركوبه

رجع شقي وعطاط

ام الخدود ناعمين

جت قلبت الموازين

واحنا اللي قايلين توبه

حالفين تلات طلاقات

دلع الستات جرك غرك قلبك تمساح

ونزلت برجلك بحر الهوى وعامل سباح

زي ما حوا غوت ادم وكل التفاح

وانا اللي فاكرك خلاص

ماعدش لك عوزا

بتدق زي الرصاص

على بت زي القمر

واطعم من الموزه

آه يا محظوظ يا ابن المحظوظه

قولنا الغرام كله مشاكل

ودماغنا منه هتتاكل

بطّلنا لعب عالشناكل

والحبه دول

ياما اترمالنا الصناره

لا صاديتنا بيضه ولا سماره

والبت ده بكل شطاره

جابت فينا جول

ام العيون قمرات

شاوياك على الجمرات

خلت عجوز كركوبه

رجع شقي وعطاط

ام الخدود ناعمين

جت قلبت الموازين

قايلين عالحب توبه

وحالفين تلات طلاقات

دلع الستات جرك غرك قلبك تمساح

ونزلت برجلك بحر الهوى وعامل سباح

زي ما حوا غوت ادم وكل التفاح

وانا اللي فاكرك خلاص

ماعدش لك عوزا

بتدق زي الرصاص

على بت زي القمر

واطعم من الموزه

آه يا محظوظ يا ابن المحظوظه