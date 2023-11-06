نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الرحيم كمال يحذف منشور هجومه ضد بيومي فؤاد.. فما القصة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خذف السيناريست عبد الرحيم كمال، المنشور الذى قام بكتابته ويهاجم خلاله بيومي فؤاد، بسبب الفيديو المنتشر له بعد عرض مسرحية "زواج اصطناعي"، التي تم عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

منشور الكاتب عبدالرحيم كمال

وكان قد شارك السيناريست عبد الرحيم كمال منشورا هاجم فيه الفنان بيومي فؤاد، بعد عرض مسرحية زواج إصطناعي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب السيناريست عبدالرحيم كمال فيه: “خسارة والله هو لو في آخر العرض عيط للجمهور وقال لهم يا جماعة احنا بنحب الفلوس وجينا عشان الفلوس ومستعدين نقعد 15 يوم تاني لو زودوا الفلوس كان الجمهور هناك سقف وضحك وصدق والجمهور هنا ضحك وصدق”.

وتابع: "لكن انك تقفل العرض الكوميدي بمشهد تراجيدي ده يبقى خيانة لنوع الدراما اللي انت بتقدمها وده مش صح مهنيًا".

بيومي فؤاد يهاجم محمد سلام

وكان قد هاجم الفنان بيومي فؤاد، الفنان محمد سلام، بعد اعتذار الأخير عن عدم المشاركة مسرحية "زواج اصطناعي"، في موسم الرياضبالمملكة العربية السعودية.

تعليق بيومي فؤاد على انسحاب محمد سلام من عرض مسرحية زواج إصطناعي

وظهر بيومي فؤاد، في فيديو عبر إنستجرام، قال فيه: من حقك أنك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك أنك تغلط في فنك.. إحنا مابنجيش عشان نضحك حضراتكم.. إحنا بنقدم فننا المصري، وإنتم بتحترمونا وإحنا بنحترمكم جدا.. شئ عظيم إن أنا أخرج وإتصور معشاب سعودي أو سيدة سعودية، وهي تعلم أن أنا مصري فأنا بشرف بلدي.. محمد أنور راجل وأنقذ موقف وكان قدها.. وأنا فنان مصريوليا الشرف.. جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف.. إحنا بنتعب وبنقدم فن ولو الموضوع كدة ف في فنانين كتير من أيام نجيب الريحاني المفروض ينتحروا.