نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عرض حكاية "عيشها بفرحة".. الجمهور يشيد بأداء نور إيهاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لاقت الفنانه الفنانة نور إيهاب إعجاب وتفاعل كبير من الجمهور وإشادات، وذلك بعد نجاحها في دور عليا بحكاية عيشها بفرحة ضمن مسلسل 55 مشكلة حب والذي يعرض على قناة on.

حكاية عيشها بفرحة

وشاركت الفنانه نور إيهاب البوستر الدعائي لها في مسلسل عيشها بفرحة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

وعلقت النجمة نور إيهاب على البوستر قائلة: قولولي رأيكوا في دور عاليا؟عاليا، عشيها بفرحة 55 مشكلة حب.

إشادات الجمهور بدور نور إيهاب في حكاية عيشها بفرحة

وتفاعل الجمهور بشكل كبير على منشور نور إيهاب وجاءت التعليقات كالتالي: كان دور حلو أو ي الاخت صاحبة اختها اللي بتخاف علىمصلحتها دايما في صهرها وبتشجعها بجد دور عاليا عاليا.

وجاء تعليق آخر: بجد تحفة انا كنت بحبك وحبيتك اكتر.

أبطال حكاية عيشها بفرحة

حكاية "عيشها بفرحة" هي الحكاية الثالثة من مسلسل "55 مشكلة حب" وتضم عدد كبير من النجوم وهم الفنانة هبة مجدي والفنان هانيعادل ورانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين، ياسر فرج، حسن أبو الرؤوس، سالي حماد، حنان سليمان، محمد مرزبان، والمسلسل منتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم.

أحداث حكاية عيشها بفرحة

تدور أحداث الحكاية في إطار إجتماعي رومانسي، ومن المقرر أن يعرض المسلسل اليوم عبر قناة ON E في تمام الساعة 8 مساءًا،ويعرض في تمام الساعة 10 مساءًا عبر قناة ON E دراما.

وفي سياق متصل يذكر أنه كالعادة ان كل حكاية من مسلسل "55 مشكلة حب" المستوحي من كتاب الدكتور "مصطفى محمود".. ان اولحلقة في كل حكاية بتبدأ بمقولة مسجلة بصوت الدكتور..حكاية "عيشها بفرحة" كان يقول: "السعادة في نظري حالة باطنية جوانية قلبية،السعادة هي حالة صلح بين الانسان وبين الله عز وجل،وبين الإنسان وبين الآخرين، ودي حالة لا يمكن ان يصل لها الانسان إلا بصفائيةشديدة، صفائية في النية وفي العقل وفي القلب وفي الفعل، والصفائية دي عشان يوصل لها الانسان، مش ممكن يوصلها الا إذا وظفوجوده كله في الخير، هنا هيلاقي السعادة ".

آخر أعمال نور إيهاب

ويذكر أن آخر أعمال نور إيهاب مسلسل "أعمل إيه؟" مكون من 45 حلقة، وتأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركةسينرجى وبطولة صابرين، خالد الصاوى، ندى بسيونى، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، طارق عبد العزيز، سامية الطرابلسى، نهالعنبر، صبرى عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، أيمن عزب، ريهام الشنوانى، حمدى هيكل، مفيد عاشور، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين.