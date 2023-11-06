نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد حديثه عن محمد سلام.. ماذا خسر بيومي فؤاد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر في الساعات القليلة الماضية اسم الفنان بيومي فؤاد وذلك بعد حديثه عن الفنان محمد سلام بعد عرض مسرحية "زواج اصطناعي" في موسم الرياض، الذي سبق واعتذر عنه الفنان محمد سلام وقد وجه بيومي فؤاد رسالة شديدة اللهجة إلى محمد سلام مما جعله حديث السوشيال ميديا.

بيومي فؤاد يخسر متابعيه بسبب حديثه عن محمد سلام

فقد الفنان بيومي فؤاد 200 ألف متابع على حسابه الشخصي بسبب هجومه على زميله الفنان محمد سلام، الذي اعتذر عن المشاركة في عرض موسم الرياض قبل يوم واحد من الحدث، نظرًا لشعوره بعدم الراحة في الإشتراك في عرض يتضمن رقص وغناء في ظل أحداث غزة.

وقام بيومي فؤاد بإغلاق خاصية التعليق على صفحته الشخصية بعد تعرضه لانتقادات من الجمهور بعد نشره فيديو يهاجم فيه محمد سلام.

ما سبب تعرض بيومي فؤاد إلى الهجوم؟

تم تداول مقطع فيديو للفنان بيومي فؤاد على وسائل التواصل الاجتماعي بعد عرض مسرحيته "زواج اصطناعي"، حيث تحدث مع الجمهور وأعرب عن رأيه بشأن اعتذار الفنان محمد سلام عن المشاركة في العرض. في الفيديو، أكد بيومي فؤاد حق محمد سلام في الاعتذار دون المساس بفنه.

الفنان أعرب عن تقديره العميق للجمهور قائلًا: “نحن نمارس فننا بكامل احترامنا ونقدر احترامكم بشكل كبير. للفنان وجمهوره مكانة خاصة في جميع أنحاء العالم، وأنا ممتن جدًا عندما أتصور أن أي شخص من السعودية يستمتع بفني. نحن هنا لنساعد في تخفيف معاناة الناس من خلال فننا. نعمل بجد ونقدم فننا من أجل الفن نفسه، وليس من أجل المال. إذا استمرت المسرحية لمدة 15 يومًا إضافية دون مقابل مادي، فلن يكون هذا مشكلة بالنسبة لي”.

كيف دعم الفنان محمد سلام القضية الفلسطينية ؟

محمد سلام يؤكد تضامنه مع القضية الفلسطينية من خلال مقطع فيديو نشره على صفحته الشخصية، حيث أعلن تأجيل مسرحيته 'زواج اصطناعي' في الرياض بسبب الأحداث الجارية في غزة. في الفيديو، أعرب سلام عن رفضه للاستمتاع بالفن والترفيه بينما تعيش فلسطين أوقاتًا صعبة، وشدد على أهمية دعم القضية الفلسطينية وضرورة التضامن معها"

وتابع: “إذا لم أسهم فعليًا، سأعبث بسمعتي من خلال الرقص والغناء بينما يعاني الشعب الفلسطيني. هذا يندرج ضمن الواجب الإسلامي، وإذا مت، سيُسأل عن كيف قمت بمساعدة إخوتي في فلسطين”.

ثم ختم بالقول: “لن يكون لدي أي نشاط ثقافي في الوقت الحالي، وإذا سأل الله عن مساهمتي في هذا الأمر، سأقول إنني قررت تأجيل مسرحيتي وعدم الاستمتاع بأوقاتي في هذا الوقت الصعب بالرقص والغناء”.