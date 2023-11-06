فن ومشاهير

بيومي فؤاد يتصدر التريند ويتعرض للهجوم بعد توجيهه اللوم لـ محمد سلام

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر في الساعات القليلة الماضية اسم الفنان بيومي فؤاد وذلك بعد حديثه عن الفنان محمد سلام بعد عرض مسرحية "زواج اصطناعي" في موسم الرياض، الذي سبق واعتذر عنه الفنان محمد سلام وقد وجه بيومي فؤاد رسالة شديدة اللهجة إلى محمد سلام مما جعله حديث السوشيال ميديا.

 

7a9d29d88e.jpg

وتعرض الفنان بيومي فؤاد إلى هجوم كثير من قبل الفنانين والإعلاميين وأيضًا رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالإضافة إلى أنه قد فقد نحو 200 ألف متابع عبر حسابه الشخصي بسبب هجومه على زميله الفنان محمد سلام.

 

b91fa5d318.jpg
76498aa0d2.jpg

أبرز تصريحات بيومي فؤاد عن محمد سلام

 

وكان من أبرز تصريحاته عن محمد سلام:" هو ممشيش علشان الفيديو وكده أنا اللى مشيته"، " أحنا جايين نقدم فن مش جايين علشان الفلوس". 

"أحنا بمقدم فن وبنعمل واجب مش جايين نضحك ونهزر"

" محمد أنور راجل لإنه قدر ينقذ الموقف، ولو كل أزمة هتعدي علينا هنوقف شغل يبقي كل الفنانيين هتنتحر".

d09542b780.jpg

بالإضافة إلى أنه أعرب عن تقديره العميق للجمهور قائلًا: "نحن نمارس فننا بكامل احترامنا ونقدر احترامكم بشكل كبير. للفنان وجمهوره مكانة خاصة في جميع أنحاء العالم، وأنا ممتن جدًا عندما أتصور أن أي شخص من السعودية يستمتع بفني. نحن هنا لنساعد في تخفيف معاناة الناس من خلال فننا. نعمل بجد ونقدم فننا من أجل الفن نفسه، وليس من أجل المال. إذا استمرت المسرحية لمدة 15 يومًا إضافية دون مقابل مادي، فلن يكون هذا مشكلة بالنسبة لي."

a1dfda7caa.jpg

آخر أعمال الفنان بيومي فؤاد

 

وجب التنويه أن آخر أعمال الفنان بيومي فؤاد هو فيلم بعنوان "وش في وش"، حيث تدور قصة الفيلم في إطار كوميدي، حيث يجتمع زوجين من ظروف اجتماعية وثقافية مختلفة داخل شقة واحدة لمدة 24 ساعة. مع مرور الوقت، تتصاعد حدة الصراعات والخلافات بينهما، مما يؤدي إلى وقوع مواقف كوميدية.

aa394f0060.jpg

ما هي قصص فيلم وش في وش؟

 

ويعرض الفيلم عدة قصص مختلفة بين كل ثنائى، فهناك قصة تجمع  "شريف "محمد ممدوح و"داليا" أمينة خليل، وقصة أخرى تجمع بين "وائل "محمد شاهين و"سلمى "أسماء جلال، وقصة "نانا "أنوشكا و"مهاب" سامي مغاوري، وقصة "عزيز" بيومي فؤاد و"زينب" سلوى محمد علي"،وقصة "كحول "محمود الليثي و"شيماء "دنيا سامي، بالإضافة إلى قصة" سليم "أحمد خالد صالح و"مجدي "خالد كمال.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا