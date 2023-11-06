بيومي فؤاد يتصدر التريند ويتعرض للهجوم بعد توجيهه اللوم لـ محمد سلام

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر في الساعات القليلة الماضية اسم الفنان بيومي فؤاد وذلك بعد حديثه عن الفنان محمد سلام بعد عرض مسرحية "زواج اصطناعي" في موسم الرياض، الذي سبق واعتذر عنه الفنان محمد سلام وقد وجه بيومي فؤاد رسالة شديدة اللهجة إلى محمد سلام مما جعله حديث السوشيال ميديا.

وتعرض الفنان بيومي فؤاد إلى هجوم كثير من قبل الفنانين والإعلاميين وأيضًا رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالإضافة إلى أنه قد فقد نحو 200 ألف متابع عبر حسابه الشخصي بسبب هجومه على زميله الفنان محمد سلام.

أبرز تصريحات بيومي فؤاد عن محمد سلام

وكان من أبرز تصريحاته عن محمد سلام:" هو ممشيش علشان الفيديو وكده أنا اللى مشيته"، " أحنا جايين نقدم فن مش جايين علشان الفلوس".

"أحنا بمقدم فن وبنعمل واجب مش جايين نضحك ونهزر"

" محمد أنور راجل لإنه قدر ينقذ الموقف، ولو كل أزمة هتعدي علينا هنوقف شغل يبقي كل الفنانيين هتنتحر".

بالإضافة إلى أنه أعرب عن تقديره العميق للجمهور قائلًا: "نحن نمارس فننا بكامل احترامنا ونقدر احترامكم بشكل كبير. للفنان وجمهوره مكانة خاصة في جميع أنحاء العالم، وأنا ممتن جدًا عندما أتصور أن أي شخص من السعودية يستمتع بفني. نحن هنا لنساعد في تخفيف معاناة الناس من خلال فننا. نعمل بجد ونقدم فننا من أجل الفن نفسه، وليس من أجل المال. إذا استمرت المسرحية لمدة 15 يومًا إضافية دون مقابل مادي، فلن يكون هذا مشكلة بالنسبة لي."

آخر أعمال الفنان بيومي فؤاد

وجب التنويه أن آخر أعمال الفنان بيومي فؤاد هو فيلم بعنوان "وش في وش"، حيث تدور قصة الفيلم في إطار كوميدي، حيث يجتمع زوجين من ظروف اجتماعية وثقافية مختلفة داخل شقة واحدة لمدة 24 ساعة. مع مرور الوقت، تتصاعد حدة الصراعات والخلافات بينهما، مما يؤدي إلى وقوع مواقف كوميدية.

ما هي قصص فيلم وش في وش؟

ويعرض الفيلم عدة قصص مختلفة بين كل ثنائى، فهناك قصة تجمع "شريف "محمد ممدوح و"داليا" أمينة خليل، وقصة أخرى تجمع بين "وائل "محمد شاهين و"سلمى "أسماء جلال، وقصة "نانا "أنوشكا و"مهاب" سامي مغاوري، وقصة "عزيز" بيومي فؤاد و"زينب" سلوى محمد علي"،وقصة "كحول "محمود الليثي و"شيماء "دنيا سامي، بالإضافة إلى قصة" سليم "أحمد خالد صالح و"مجدي "خالد كمال.