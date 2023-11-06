نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب والدها.. أنجلينا جولي تتصدر محركات البحث جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت النجمة العالمية انجلينا جولي محركات البحث جوجل، وذلك بعد انتقاد والدها الممثل العالمي جون فويت، لها بسبب كشفها عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني بعد الهجوم الاسرائيلي الذي يحدث في قطاع غزة.

تعرض أنجلينا جولي للانتقاد من قِبل والدها

شارك الفنان جون فويت فيديو ينتقد فيه رد فعل إبنته الفنانة أنجلينا جولي بسبب تضامنها مع القضية الفلسطينية وذلك عبر حسابهالرسمي على تطبيق التغريدات إكس.

وقال فويت في الفيديو: "أشعر بخيبة أمل في ابنتي وعدم تفهمها للمجد الإلهي والحقيقة الإلهية، هذا متعلق بتدمير تاريخ أرض الرب،الأرض المقدسة، أرض اليهود".

وتابع: "على الجيش الإسرائيلي حماية أرضه وشعبه. إنها حرب، ولن يكون الناتج كما يتوقعه اليسار. لا يمكنها أن تكون مهذبة الآن."، وعلقعلى ضربات حماس يوم 7 أكتوبر قائلًا: "تلك الحيوانات تريد إنهاء اليهود والمسيحيين".

أنجلينا جولي تتضامن مع القضية الفلسطينية

ويذكر أن كتبت أنجلينا جولي على الصورة عبر صفحتها الشخصية: "هذا هو القصف المتعمد للسكان المحاصرين الذين ليس لديهم مكانيفرون إليه، لقد ظلت غزة بمثابة سجن مفتوح منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وتتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية، 40% من القتلى أطفالأبرياء وعائلات بأكملها تُقتل".

وتابعت: أنا أيضًا أصلي من أجل العودة الفورية والآمنة لكل رهينة، ومن أجل العائلات التي تعاني من الألم الذي لا يمكن تصوره بسببمقتل أحد أحبائها. وقبل كل شيء، قُتل الأطفال، وأصبح العديد من الأطفال يتامى.

واختتمت: ما حدث في إسرائيل هو عمل إرهابي. لكن هذا لا يمكن أن يبرر الخسائر في الأرواح البريئة في قصف السكان المدنيين في غزةالذين ليس لديهم مكان يذهبون إليه، ولا يمكنهم الحصول على الغذاء أو الماء، ولا إمكانية للإخلاء، ولا حتى حق الإنسان الأساسي في عبورالحدود بحثًا عن ملجأ.

آخر أعمال الفنانة العالمية أنجلينا جولي

تواصل النجمة العالمية أنجلينا جولي خلال هذه الفترة تصوير أحدث أعمالها السينمائية بعنوان "Mary" وهو فيلم ينتمي لنوعية السير الذاتية ويسرد حياة المغنية الأوبرالية اليونانية، ماريا كالاس ومن المتوقع عرض الفيلم تجاريًا بحلول عام 2024.