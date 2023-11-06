نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عرض مسرحية "زواج اصطناعي".. مي عز الدين تتصدر محركات البحث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت النجمة مي عز الدين محركات البحث جوجل، وذلك عقب عرض ختام مسرحية زواج إصطناعي، التي تعد أولى مسرحياتها في السعودية، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض، والتي عرضت أمس، السبت، وسط حضور جماهيري كبير، بعد أن استمرت عروضها منذ يوم 30 أكتوبر بشكل يومي، على خشبة مسرح محمد العلي.

قصة مسرحية زواج إصطناعي لـ مي عز الدين

مسرحية "زواج اصطناعي" تقدم قصة شروق وفاروق، اللذين يواجهان أزمة في ليلة زفافهما، ويقرران البحث عن مساعدة خبير في علاقاتالعاطفية لتحسين وضعهما، ليُقدم لهما هذا الخبير تجربة جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي، تأخذهما في رحلة تعيد تقييم مشروعزواجهما بالكامل، وتكشف المسرحية عن مغزى مشوق حول العلاقات الإنسانية ودور التكنولوجيا في تغيير الحياة الزوجية.

أبطال مسرحية زواج إصطناعي

ومسرحية زواج إصطناعي بطولة كلا من الفنانة مي عز الدين وبيومي فؤاد ومحمد أنور، إيمان السيد، دنيا سامي، ومصطفى غريب وعدد آخر من الفنانين.

مي عز الدين تكشف عن مرض والدتها

وكانت الفنانه مي عز الدين كشفت عن مرض والدتها، حيث إنه ا تعاني من قصور في وظائف الكلى منذ فترة، وتحتاج إلى علاج سريع، وذلكخلال لقائها في برنامج "ET بالعربي: قالت بأن مرض والدتها استدعى قرارًا سريعًا قبل سفرها إلى السعودية لتقديم مسرحية "زواجاصطناعي".

وتابعت: "وتم اقتراح حلان: الأول كان زرع الكلى والثاني كان غسيل الكلى، وبعدها تم اتخاذ قرار باللجوء إلى غسيل الكلى بالتشاور مع الأطباء من قبل مي عز الدين، وقد أُجري هذا الإجراء للمرة الأولى قبل سفرها بأيام قليلة، وتكررت هذه العملية عدة مرات أثناء تواجدها في السعودية، وأشارت إلى أن والدتها حاليًا تتمتع بحالة صحية جديدة.

آخر أعمال مي عز الدين

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة، مي عز الدين هو مشاركتها في مسلسل "سوق الكانتو" الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، ويضم عددًا من النجوم مثل أمير كرارة، فتحي عبدالوهاب، مي عز الدين، ثراء جبيل، سلوى عثمان، محمود البزاوي، وعبدالعزيز مخيون.