على طريقتها الخاصة.. زوجة خالد سليم تحتفل بعيده ميلاده

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت خيرية زرجة الفنان خالد سليم، بعيد ميلاده وذلك من خلال صورة شاركتها لهما صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

زوجة خالد سليم تهنئه بعيد ميلاده

وشاركت خيرية صورة تجمعها بزوجها الفنان خالد سليم وعلقت على الصورة قائلة: “يا رب السنة ديه تحقق كل اللي في نفسك ودايما ناجح وكلنا فخورين بيك”.

نبذة عن الفنان والمطرب خالد سليم

ويحتفل الفنان خالد سليم اليوم بعيد ميلاده الـ 48 حيث أنه من مواليد 6 نوفمبر عام 1975.

في الكويت، لديه أخوين أكبر منه وأخت واحدة تصغره، عاش في الكويت حتى أنهي الثانوية العامة في مدرسة عبد اللهالعسعوسي الثانوية بنين، ولكن خلال فترة حياته كان يقضي إجازة الصيف مع أسرته كل عام في مصر، تزوج من زوجتهالحالية خيرية منذ ما يقرب من 12 عام.

بداية المطرب والفنان خالد سليم

بدأ المطرب خالد سليم مشواره في عالم الفن منذ صغره، حيث كان يستمتع بسماع الموسيقى وأعمال مطربي الزمن الجميل مثل محمد عبدالوهاب وعبد الحليم حافظ وورده. ولقد دعمته أسرته في هذا الاهتمام، حيث قاموا بتزويده بأنواع مختلفة من الموسيقى، مما ساهم في بناءمساره الفني.

أعمال خالد سليم الدرامية

شارك النجم خالد سليم في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة، ومن ضمنها مسلسل "جمال الحريم" الذي ينتمي لنوعية الأعمال التيتتألف من نحو 45 حلقة، تم تأليف المسلسل من قبل سوسن عامر وإخراج منال الصيفي، شارك في بطولته إلى جانب خالد سليم كل منالفنانة نور اللبنانية، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير، وفراس سعيد، وكريم عبد الخالق، ورنا رئيس، وهدى الأتربي، ومحمد شاهين.

أحداث العمل

تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة حيث يحكي قصة رجل أعمال يمتلك مجموعة من الشركات يُدعى يوسف، يتعرض حياتهلتغيير جذري عندما تنجرف حبيبته وصديقتها في مشاكل مع العفاريت والجن، يجسد خالد سليم دور يوسف، ونور اللبنانية تجسد شخصية فريدة، والقصة تتابع تطورات مثيرة وغامضة في مشهد الجريمة والإثارة.