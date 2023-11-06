أيتن عامر ترد على تصريح وزير إسرائيلي: "يا رب قنبلة نووية تشيلكوا"

القاهرة - محمد ابراهيم - ردت الفنانة أيتن عامر، على تصريح أدلى به وزير من اليمين الإسرائيلي المتطرف، حول الخيارات المتاحة للتعامل مع قطاع غزة وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات إكس تويتر سابقا.

تغريدة آيتن عامر

وشاركت أيتن عامر عبر حسابها في منصة "إكس" تعليق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، على ذلك التصريح، وجاء في التعليق: "مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، دليل على مدى الانحراف والتطرف الذي لحق بعدد من صناع القرار فى الحكومة الإسرائيلية. على المجتمع الدولى التصدى بحسم لخطاب العنف والكراهية والعنصرية… العالم يتحدث عن نزع السلاح النووى ومخاطره، والبعض متعطش للمزيد من الدمار والقتل".



تعليق آيتن عامر على التصريح الإسرائيلي

وكتبت أيتن عامر عبر منصة إكس قائلة: "يا رب قنبلة نووية تنزل عليكوا انتوا تشيلكوا من على وجه الأرض".



فيلم درويلة

وإنتهت النجمة آين عامر منتصوير دورها في فيلم "درويلة" مؤخرًا، وتقترب من الانتهاء من تصوير فيلم "عنب" الذي تشارك فيه مع الفنانبيومي فؤاد، ومن المتوقع عرضه في بداية العام الجديد. هذا يعني أن الجمهور سينتظر أعمالها السينمائية ومسلسلها العربي الجديد فيالمستقبل القريب.

آخر أعمال آيتن عامر

وكانت آخر أعمال الفنانة آيتن عامر هو مسلسل "مكتوب عليا" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2022.

وكانت بطلة العمل بجانب الفنانين الآخرين مثل أكرم حسني، عمرو عبد الجليل، هنادي مهنا، هلا رشدي، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة.



