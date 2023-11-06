من الغناء إلى التمثيل.. أبرز المحطات في حياة خالد سليم

القاهرة - محمد ابراهيم - يحتفل اليوم الفنان خالد سليم بعيد ميلاده والذي يعد أحط ألمع نجوم الموسيقى في مصر والوطن العربي ولد خالد في 6 نوفمبر 1975 بالكويت، لكنه نشأ وعاش في مصر، ويمتاز المطرب خالد سليم بصوته القوي والمميز الذي أهبه الله، والذي جعله يحقق نجاحًا كبيرًا في عالم الغناء والموسيقى.

نبذة عن حياة خالد سليم

تعلم خالد سليم أسس الغناء والموسيقى منذ صغره. وكان يهوى الاستماع لأعمال كبار المطربين والمطربات من الزمن الجميل، مثل محمد عبدالوهاب وعبد الحليم حافظ وورده. وتلقى دعمًا كبيرًًا من عائلته التي كانت تدعم اهتماماته وشغفه بالموسيقى. وقد تعلم خالد على يديهم أساسيات الموسيقى والغناء.

بداية خالد سليم الفنية

بدأ خالد سليم مشواره الفني بتسجيل أول ألبوم غنائي له وهو "أصل الإنسان" عام 2002، ولكن الشهرة الواسعة اكتسبها بعد ألبومهالثاني "أبو كدة" عام 2004، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وجعله يصبح واحدًا من نجوم الغناء البارزين.

من ثم، استمر خالد سليم في إصدار العديد من الألبومات والأغاني الناجحة. يشتهر بأداءه لأغاني ذات كلمات معبرة وألحان متميزة. إنصوته الجميل يجعل كل أغنية يغنيها تحمل طابعًا خاصًا يجعلها مميزة في عالم الفن.

بالإضافة إلى مسيرته الموسيقية، شارك خالد سليم أيضًا في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، حيث قدم أدوارًا فنية ناجحة فيمجموعة متنوعة من الأعمال التلفزيونية والسينمائية.

يعتبر خالد سليم من النجوم الذين يتمتعون بإطلالة فريدة وجاذبية ساحرة، مما جعله يحظى بشعبية كبيرة بين محبي الفن في مصر والوطنالعربي. إنه فنان متعدد المواهب يجمع بين الغناء والتمثيل، ويستمر في تقديم أعمال فنية مميزة تسعد جمهوره وتثري المشهد الفني.

أعمال خالد سليم الدرامية

شارك النجم خالد سليم في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة، ومن ضمنها مسلسل "جمال الحريم" الذي ينتمي لنوعية الأعمال التيتتألف من نحو 45 حلقة، تم تأليف المسلسل من قبل سوسن عامر وإخراج منال الصيفي، شارك في بطولته إلى جانب خالد سليم كل منالفنانة نور اللبنانية، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير، وفراس سعيد، وكريم عبد الخالق، ورنا رئيس، وهدى الأتربي، ومحمد شاهين.

أحداث العمل

تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة حيث يحكي قصة رجل أعمال يمتلك مجموعة من الشركات يُدعى يوسف، يتعرض حياتهلتغيير جذري عندما تنجرف حبيبته وصديقتها في مشاكل مع العفاريت والجن، يجسد خالد سليم دور يوسف، ونور اللبنانية تجسد شخصيةفريدة، والقصة تتابع تطورات مثيرة وغامضة في مشهد الجريمة والإثارة.

وكان آخر أعمال خالد سليم، بطولة مسلسل "حكايات جروب الماميز" من 15 حلقة وشارك في بطولته دينا فؤاد، وليدفواز، هبة عبد الغنى، نورهان، أمانى كمال، رباب ممتاز، ياسمين داود وعدد من الأطفال، ومعالجة درامية وإشراف علىالكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار سمر طاهر وريم يوسف ومى سعد وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.

وينتظر خالد سليم عرض "عودة البارون" المكون من 15 حلقة والذى انتهى من تصويره مطلع هذا العام، ويشارك فيبطولته حسين فهمى، ميس حمدان، إيهاب فهمي نهال عنبر، ريهام سعيد، ريهام سعيد، وعلاء مرسي، وسامي مغاوري،وضياء المرغني، وصبري عبد المنعم، ومن الأردن ساري أسعد، وربيع زيتون، آلان الزغبي، والسورية كاترين على، وظهورخاص للفنانة رزان المغربي، والأردني عبد الرحمن خضر.

آخر أعمال خالد سليم الغنائية

ويذكر أن آخر أعمال الفنان خالد سليم الغنائية التي طرحها مؤخرا هي أغنية "مين ده" والأغنية كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما وإنتاج ألاء شاهين.